Open Dag RUG: duizenden middelbare scholieren overspoelen zaterdag de Stad

KEI Informatiemarkt op de Vismarkt, met uitzicht op de OOG Radio stand. Foto: Rick van der Velde

Duizenden middelbare scholieren en hun ouders bezoeken komende zaterdag de Bachelor Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is voor hen de laatste mogelijkheid voor de inschrijvingsdeadline van 1 mei a.s. om nog informatie te verzamelen over studies aan de RUG. Ze kunnen die dag een college volgen, praten met studenten, docenten en studieadviseurs. Ook kunnen ze een indruk krijgen van de stad waarin ze na de zomer misschien wel vier of vijf jaar gaan wonen.

Alle bacheloropleidingen van de RUG doen mee aan de open dag. Aankomende studenten kunnen verspreid over de dag maximaal vier studies bezoeken. Naast de presentaties van de opleidingen worden ook algemene presentaties aangeboden, zoals het wonen op kamers, het studentenleven, omgaan met geld en de mogelijkheden om studie en topsport te combineren.

Er zijn twee algemene informatiemarkten: bij het Harmoniegebouw en het Duisenberggebouw op de Zernike Campus. Ook zijn er studiekeuzeworkshops die antwoord geven op vragen als: wie ben je, wat kun je, wat wil je? En welke studies passen daarbij? Ten slotte kun je onder begeleiding van studenten de binnenstad verkennen.