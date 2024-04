Noorderlicht laat zich opnieuw aan noordelijke horizon zien: “Op hoeveel seconden moet ik de sluiterijd zetten?”

Foto: Gijs Bouman

In delen van Noord-Nederland was dinsdagavond het noorderlicht te zien. Dat leverde opnieuw mooie foto’s op.

“Ik ben naar de haven van Delfzijl gereden”, vertelt fotograaf Gijs. “Ik kan in de stad gaan staan maar daar word ik teveel gehinderd door het kunstlicht. Op de Zeebadweg in Delfzijl kun je naar beneden lopen, waardoor je de zeedijk achter je krijgt, en daar is het behoorlijk donker. Vanaf die plek kon ik het noorderlicht waarnemen. Het gaat wel om fotografisch noorderlicht. Dus je kon het niet met het blote oog zien, maar wel met je fotocamera.”

Onverwachte zonnestorm

Het noorderlicht dinsdagavond wordt veroorzaakt door een onverwachte zonnestorm. Deze storm bereikte de Aarde op het moment dat het bij ons donker werd. De omstandigheden in Groningen waren ideaal. Vanwege brede opklaringen vanuit het noorden, en weinig overlast van het maanlicht, was er een goed zicht. “Ik was ook niet de enige die op de dijk was”, vertelt Gijs. “Verschillende mensen hadden de mededeling gezien dat het noorderlicht wel eens zichtbaar zou kunnen zijn, en waren daarop naar de dijk gegaan.”

“Elkaar helpen zodat iedereen met een mooie foto naar huis gaat”

“Op de dijk ontstonden ook leuke gesprekken. Iemand vroeg bijvoorbeeld op hoeveel seconden ik de sluitertijd van de camera had gezet. En op welk diafragma. Zo help je elkaar een beetje zodat iedereen met een mooie foto naar huis gaat.” Of de foto perfect is? “Ik ben tevreden. Maar het is jammer van al dat kunstlicht dat we hebben.” Ook in het Drentse Zuidwolde en in het Friese Moddergat werd het noorderlicht gefotografeerd.



