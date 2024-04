Nederlands ijshockeyteam met Groningse Marée Dijkema verliest opnieuw

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De Groningse Marée Dijkema heeft maandag met het Nederlands ijshockeyteam ook de tweede wedstrijd op het WK (divisie 1A, het tweede niveau) in Oostenrijk verloren. Het op papier sterkere Hongarije won met 2-0. Zondag verloor Oranje met 5-1 van Frankrijk.

Pazmandi schoot in de eerste periode met een fraai schot de 1-0 binnen. Wielenga, Zwarthoed en Van Nes kregen in de tweede periode namens Nederland kansen, maar een doelpunt viel niet. In diezelfde periode scoorde Hongarije via Dabasi de 0-2.

Dat Nederland van Frankrijk en Hongarije verliest is niet verrassend, omdat deze landen vorig jaar degradeerden vanuit het hoogste niveau. Oranje staat door de twee nederlagen onderaan in de poule. Er doen in totaal zes landen mee. Het team dat als laatste eindigt degradeert naar het derde niveau. De nummer één en twee promoveren naar het hoogste niveau.

De 23-jarige Dijkema is de dochter van oud-GIJS speler Ricardo Dijkema en speelde in alle jeugdteams van de Groningse ijshockeyclub. Ze verhuisde in 2018 naar Zweden om uit te komen voor Färjestad BK. Een jaar later maakte ze de overstap naar SDE HF in Stockholm waar ze nog altijd op het hoogste niveau speelt.