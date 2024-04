Na bijna twintig jaar krijgt de Erepenning van de gemeente Groningen een nieuw ontwerp

Foto via Gemeente Groningen

De Erepenning van de gemeente Groningen wordt, na bijna twintig jaar, in een nieuw jasje gestoken.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat kunstenares Natasja Bennink is gekozen is als maker van de nieuwe Erepenning. De beeldhouwster uit Stad werkt aan een definitief ontwerp, dat ergens rond de zomer gepresenteerd zal gaan worden.

Met het nieuw ontwerp komt er, na achttien jaar, een opvolger voor het ontwerp voor de Erepenning van Harro Nikkels. Hij maakte in 2006 de huidige bronzen penning, met aan de voorkant een abstract reliëf van een plattegrond van de stad en op de keerzijde het wapen van de stad Groningen. De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 52 keer uitgereikt.