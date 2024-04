Huurders in de vrije sector ook komende jaren beschermd tegen exorbitante huurverhogingen: “Geweldig nieuws”

Huurders in de vrije sector zijn ook de komende jaren beschermd tegen exorbitante huurverhogingen. Dinsdag nam de Tweede Kamer een amendement aan waarmee de maximale huurstijging niet hoger mag zijn dan de laagste-van-de-twee. De PvdA-fractie in de gemeenteraad reageert verheugd.

Drie jaar geleden diende toenmalige Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA een initiatiefwet in om huurders beter te beschermen. In eerste instantie mocht de huurverhoging niet meer zijn dan de inflatie plus 1 procent. Door de hoge inflatie waarmee we te maken kregen werd dit later of inflatie of gemiddelde loonstijging plus 1 procent. Dan wordt voor de laagste gekozen: dit is de laagste-van-de-twee. Na drie jaar loopt de wet echter af en moet het verlengd worden. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Wonen wilde in de verlenging alleen gebruik maken van de optie gemiddelde loonstijging plus 1 procent als maximalisering.

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA): “Ik ben heel blij, maar het is nog niet genoeg”

De fractie van GroenLinks-PvdA is hier voor gaan liggen. Kamerlid Habtamu de Hoop: “Samen met Nieuw Sociaal Contract en de ChristenUnie diende ik een amendement in om er juist wel voor te zorgen dat ook de komende jaren de maximale huurverhoging niet hoger mag zijn dan de ‘laagste-van-de-twee’. Ik ben heel blij dat de Kamer onze wijziging steunt. Is dit genoeg? Nee zeker niet: ontzettend veel huurders zijn nog altijd een groot deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. De komende tijd zal ik mij dan ook blijven inzetten voor betaalbare woningen en huurbescherming.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Op deze manier staan we aan de kant van de huurders”

In de gemeente wordt ook blij gereageerd. Raadslid Rico Tjepkema: “Dit is ontzettend goed nieuws. Je ziet niet altijd, maar wel veel te vaak, dat verhuurders de maximale ruimte nemen om huren jaarlijks te verhogen. Dat betekent heel concreet dat je aan het einde van de maand minder geld overhoudt vanwege de hoge woonkosten. Het is dus heel goed dat het gemaximeerd wordt. Op deze manier staan we aan de kant van de huurders.”