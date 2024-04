Groningen geniet van eerste warme dag van het jaar: “Niet eerder werd het zo warm op 6 april”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het KNMI-station in Eelde werd zaterdag een nieuw dagrecord gevestigd. Rond 17.00 uur werd een temperatuur van 24,4 graden gemeten. Niet eerder werd het zo warm op deze dag.

“Wat je aan de hand van dit record kunt zeggen is dat het bijzonder warm is voor de tijd van het jaar”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Maar persoonlijk zegt een dagrecord mij niet zo veel. Een decaderecord is van grotere waarde omdat je daarmee echt een trend aan kunt geven. Vandaag kan het 24,4 graden worden, morgen kan de temperatuur weer op een andere waarde liggen, wat dus niets zegt over de trend, over de periode.”

“Dit zie je in april niet zo vaak”

Het oude record stamt uit 2020 toen er op deze dag in Eelde een temperatuur van 23,6 graden werd gemeten. De laagste maximumtemperatuur werd gemeten in 1970 toen het op deze dag slechts 1,7 graad werd. “De situatie is vandaag best wel bijzonder”, vervolgt Kamphuis. “We hebben namelijk te maken met lucht die rechtstreeks uit Afrika hier naar toe wordt geblazen. En dat zie je in april niet zo vaak. April kun je zien als een overgangsmaand van het voorjaar naar de zomer. Normaal is de straalstroom dan nog behoorlijk sterk die directe lucht van Afrika richting West-Europa onmogelijk maakt. Die straalstroom is er nu niet.”

Volle terrassen

En daarmee had Groningen de eerste warme dag van het jaar te pakken. En dat kon niemand ontgaan. Op de Grote Markt zaten de terrasjes vol en namen veel mensen een kijkje bij de nieuwe fontein. Maar ook op andere plekken namen mensen het er van. Wielerfietsen werden tevoorschijn gehaald, grasmaaiers werden uit de schuur gehaald en tuinstoelen werden naar buiten gesleept.

Reinhold Onnes (Hollander IJs): “Veel mensen willen een ijsje”

IJsverkoper Hollander IJs blikt terug op een drukke dag: “Het is nu bijna 17.30 uur en het is nog steeds druk aan de kraam”, vertelt Reinhold Onnes. “Veel mensen willen een ijsje. Vandaag zijn we met vier kramen de weg op gegaan, en wat ik hoor is dat we een goede omzet hebben gedraaid. En dat is natuurlijk fantastisch. De afgelopen weken zijn behoorlijk grijs verlopen. En dan zie je in de weersverwachting de aankondiging dat we op deze dag mooie temperaturen gaan bereiken. Ja, dan weet je dat je er moet staan. En dat hebben we gedaan. We hebben ons goed voorbereid, diverse soorten ijs gereed gemaakt en vandaag kijken we terug op een hele mooie dag. Dat maakt ons blij, en wat ik gehoord heb is dat onze klanten ook tevreden zijn.”

Johan Kamphuis: “Extra rode zonsondergang door Saharastof”

Met een beetje geluk wacht er zaterdagavond nog iets bijzonders. Kamphuis: “Doordat er directe lucht vanuit Afrika is aangevoerd is er ook Saharastof meegebracht. De zonsondergang kan daarom vanavond wel eens extra rood uit gaan pakken. Het stof in de lucht zorgt voor een extra verstrooiing van blauw licht waardoor vooral oranje en rode kleuren zichtbaar blijven. Dit gebeurt vooral als de zon lager komt te staan en het zonlicht een langere weg af moet leggen.”

“Komende nacht stevige buien”

En de vraag is of we morgen, op zondag, weer met zijn allen naar buiten kunnen. “Ik denk het wel. De temperatuur ligt met 19 á 20 graden wel wat lager dan vandaag. Voor de watersport wordt het een fantastische dag met een windkracht 4 of 5 uit het zuidwesten. Het is wisselend bewolkt, waarbij zo nu en dan de zon zich laat zien. Kortom, het gaat een mooie vriendelijke dag worden. Wat nog wel goed is om te vertellen: in de nacht van zaterdag op zondag zullen we te maken gaan krijgen met stevige buien. Deze komen komen tot ontwikkeling op de grens met minder warme lucht.”