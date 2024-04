Gorecht wint; VVG en Lewenborg hard onderuit; Lycurgus grote winnaar in 3C

(foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal boekte Gorecht zijn tweede zege van 2024. VV Groningen en FC Lewenborg gingen met ruime cijfers onderuit. In de kampioensrace in de derde klasse C had Lycurgus een mooie zaterdag. In de titelstrijd in 5E deed Haren hele goede zaken

2J

Gorecht won vanmiddag met 3-0 van Achilles 1894, een hele belangrijke zege want de verliezer zou na vanmiddag op een nacompetitie tegen degradatieplek terecht komen. Gorecht stond bij rust al op een 2-0 voorsprong. De volgend seizoen voor Oranje Nassau uitkomende Sam Niewold scoorde na iets meer dan tien minuten de 1-0, kort voor rust maakte Michel Koopman er 2-0 van. Halverwege de tweede helft gooide Koopman met zijn tweede het duel definitief in het slot. Gorecht staat nu drie punten boven de nacompetitie streep.

Lewenborg en VV Groningen staan beide onder die streep. VVG zakte zelfs naar de laatste plaats doordat Bedum won en de rode lantaarn overdeed aan VVG. In Kollum ging VVG zelf met 5-0 onderuit, bij rust was het 1-0. VVG staat na 20 wedstrijden op 92 tegentreffers en staat negen punten achter op FC Lewenborg wat net boven de rechtstreekse degradatiestreep staat. Lewenborg verloor vanmiddag thuis met 1-7 van VEV’67, de Leeksters staan tweede in 2J en stonden bij rust al op een 5-0 voorsprong. Lewenborg heeft 8 punten voorsprong op Bedum en moet om nacompetitie te ontlopen in 6 wedstrijden 11 punten goedmaken.

In 3C verloren de nummers één en twee allebei. Helpman ging in de derby bij The Knickerbockers met 2-1 onderuit, Groen Geel profiteerde niet, het verloor thuis met 1-2 van Aduard 2000. Lycurgus was de lachende derde, het won met 2-0 bij Veendam 1894 en is nu tweede op 1 punt van Helpman.

Koploper Helpman stond bij rust nog met 0-1 voor, Saviero van Zwol scoorde kort voor rust. Na rust zorgde Han van Dijk voor de gelijkmaker en in de slotfase bezorgde Dennis van Roeden The Knickerbockers een 2-1 zege.

Groen Geel was bij winst koploper geweest, het ging thuis tegen nummer vier Aduard 2000 echter met 1-2 onderuit. Aduard nam een 0-2 voorsprong, de 1-2 viel te laat om nog langszij te kunnen komen.



Lycurgus profiteerde wel, Wessel Kazemier en Steven Zwarts scoorden na rust voor Lycurgus.

The Knickerbockers staan zevende, maar hebben maar vier punten minder dan koploper Helpman.

Onderin boekte HFC’15 een 0-1 zege bij Be Quick 1887 in een heuse degradatiekraker. De nummers 10 t/m 12 spelen nacompetitie tegen degradatie, HFC’15 staat tiende, Be Quick 1887 twaalfde. Robby van Sluis was vanmiddag de matchwinner op de Esserberg.

Mamio won dit seizoen pas twee keer, ging vanmiddag met 6-0 onderuit bij Loppersum en moet in zes wedstrijden 12 punten goedmaken om niet rechtstreeks te degraderen.

In de vierde klasse D verloor VVK met 2-1 van Waskemeer. VVK staat op een plek die nacompetitie tegen degradatie oplevert, achterstand op Westerkwartier is 2 punten, maar VVK heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

In 5E won koploper Haren met 0-1 bij nummer twee BSVV. Haren heeft nu met een wedstrijd meer 12 punten voorsprong. De kraker in 5E werd beslist door Jurrian Berends.

GEO verloor thuis met 1-3 van Gruno en deed daarmee slechte zaken in de strijd om de tweede periode.