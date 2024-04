Geluidsoverlast rond Julianabrug door intrillen damwanden en buispalen

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Rond de Julianabrug over het Noord-Willemskanaal worden vanaf dinsdag twee weken lang werkzaamheden uitgevoerd, die overlast met zich mee kunnen brengen voor de omgeving.

Voor het opnieuw opbouwen van de kade trilt aannemerscombinatie Herepoort vanaf dinsdag tot en met 10 april ongeveer 35 damwanden en zes buispalen in. Het intrillen van damwanden begint aan de westzijde. Als dat klaar is, worden er buispalen ingetrild in het water. Die moeten een aanvaring van de brug voorkomen. Als laatste zijn de damwanden aan de oostzijde van het kanaal aan de beurt.

Het intrillen van damwandplanken en buispalen geeft geluidsoverlast en trillingen in de directe omgeving. Vanwege de geluidsoverlast voert Herepoort deze werkzaamheden alleen overdag uit.