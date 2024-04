Duurzame dinsdag met het duurzame nieuws uit Groningen

Regentonactie Duurzaam Groningen

Duurzaam Groningen is het platform waar alles op het gebied van duurzaamheid samenkomt binnen de gemeente Groningen. Daarover vertelt Elly Bernard iedere derde dinsdag van de maand tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow. Ze is communicatieadviseur voor Duurzaam Groningen.

Tijdens de uitzending kwamen verschillende onderwerpen aan bod die allemaal te maken hebben met duurzaamheid. De Tegeltaxi van de gemeente Groningen rijdt vanaf vandaag weer. Op de website van Duurzaam Groningen vind je wanneer de Tegeltaxi bij jou in de buurt is. Het is weer mogelijk om 25 euro korting te krijgen op de aanschaf van een regenton bij verschillende winkels met een kortingsvoucher.

Op 18 april donderdagavond kan iedereen een webinar bijwonen over hybride warmtepompen. Tijdens deze online bijeenkomst kom je te weten wat een hybride warmtepomp is en wat de voordelen zijn. Je kunt je aanmelden op de website. Als je donderdag niet kunt kun je het later online terugkijken.

