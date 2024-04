Donar komt tekort tegen Filou Oostende

Donar-speler Theo John (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar kon maandagmiddag geen potten breken tegen koploper Filou Oostende. In een goed gevuld Martiniplaza werd het 68-94.

De jarige coach Andrej Stimac (45) van Donar kon weer beschikken over John Meeks, die bij de vorige wedstrijd ziek was, maar Dakota Quinn is nog niet hersteld van zijn blessure. De openingsfase was voor de Groninger basketballers: 5-0 na ruim 2 minuten. Daarna begonnen de Belgen met name veel driepunters raak te schieten en aan het eind van het eerste kwart was het al 21-26. Bij rust was het verschil verder vergroot, tot 39-52.

Na rust kwam Donar nog even terug, tot 54-63, maar vervolgens kwam er een 0-10 run, waardoor de stand na 30 minuten spelen 54-73 was. In het laatste kwart liepen de Belgen nog weer verder uit.

Topscorers bij Donar waren Theo John en David Gabrovsek met beiden 13 punten, en Kjeld Zuidema met 12 punten. Topscorer bij Filou Oostende was Khalil-Ullah Ahmad met 20 punten.

Donar staat op de achtste plaats en heeft 21 punten uit 4 wedstrijden.

Komende vrijdagavond speelt Donar een uitwedstrijd in Hasselt tegen Hubo Limburg United.