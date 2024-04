Capaciteit 10.000 fietsparkeerplekken Hoofdstation komt niet in gevaar: “Onbekend wanneer fietsflat verdwijnt”

Foto: Andor Heij

Het is onbekend wanneer de fietsflat bij het Hoofdstation gaat verdwijnen. Mocht de flat de komende jaren verdwijnen dan zal de capaciteit van 10.000 stallingsplaatsen voor fietsen gehandhaafd blijven. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer.

De fracties van het CDA, D66, Student & Stad en VVD hadden de wethouder aan zijn jasje getrokken. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Als je op vrijdag de trein wilt halen moet je er extra reistijd bij optellen om een stallingsplek voor je fiets te vinden. Met een beetje pech vind je dat plekje niet en loop je de kans dat je fiets wordt meegenomen omdat je rijwiel buiten de rekken staat. Met de heropening van het Hoofdstation kunnen er straks 16.500 fietsen gestald worden. Maar afgelopen week hebben wij begrepen dat de fietsenkelder onder het Hoofdstation anderhalf jaar later open zal gaan omdat de kelder niet op tijd aangesloten kan worden op het fietspad. Wat gaat dit betekenen voor het aantal stallingsplaatsen als straks ook de fietsflat gaat verdwijnen?”

Wethouder Philip Broeksma: “Aantal van 10.000 fietsparkeerplekken blijft gehandhaafd”

Broeksma stelt de fracties gerust: “Wanneer we de fietsflat af gaan breken is op dit moment niet exact bekend. Wanneer we dat gaan doen wordt bekeken in samenhang met het aanbod van andere fietsparkeerplekken op en rondom het Hoofdstation. Op dit moment kunnen er 10.000 fietsen geparkeerd worden. Dit aantal willen wij de komende jaren behouden. Ook wanneer de fietsflat wel mocht gaan verdwijnen dan zoeken we naar alternatieven om op minimaal 10.000 parkeerplekken te blijven. Dit zullen we ook in nauwe samenwerking met de NS en spoorbeheerder ProRail doen. In 2026 komen er inderdaad 16.500 fietsparkeerplekken beschikbaar wanneer de nieuwe parkeerkelder wordt geopend. Het aantal plekken in de betaalde stalling is hier niet in meegerekend.”

Etkin Armut (CDA): “Kan er een tijdelijke stalling in de buurt worden gebouwd?”

Het antwoord stelt het CDA nog niet helemaal tevreden. Armut: “Omdat het op en rond het Hoofdstation zo druk is met het aantal fietsen; kan er misschien ook nagedacht worden over een tijdelijke stalling in de buurt? Zoals er indertijd op het Zuiderdiep was? Kan zoiets overwogen worden?” Pablo Vermerris van Student & Stad: “Hoeveel toezicht is er eigenlijk bij extreme drukte? Mensen moeten hun fiets kwijt. Hoe wordt er voor gezorgd dat ze die fiets kunnen parkeren en deze niet wordt weggesleept.”

Wethouder Philip Broeksma: “Het is lastiger om een plek te vinden maar niet onmogelijk”

Op die laatste vraag weet Broeksma het antwoord niet: “De regels bij betaalde stallingen ken ik niet. De NS regelt dit. Maar ik ga het uitzoeken. En op de vragen van het CDA. Uit uw vraagstelling blijkt al dat het lastiger is om een plek te vinden. Er zijn wel plekken maar het vinden duurt wat langer. Mijn tip is dat als het heel druk is om bij de fietsflat te kijken. Daar zijn vaak wel plekken beschikbaar.” Andere plekken zijn volgens Broeksma onhandig. “De Vismarkt is bijvoorbeeld ongeschikt vanwege de marktdagen. Als je zoiets op een avond toestaat dan zie je dat er in de ochtend, als de markt wordt opgebouwd, altijd nog fietsen staan die niet opgehaald zijn.”

