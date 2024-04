Bittere nederlaag GVAV Rapiditas tegen SVBO

Foto: Andor Heij. GVAV Rapiditas - SVBO

“We gaan er tot de laatste snik alles aan doen om er in te blijven”, aldus GVAV trainer Dennis van den Driessche na de belangrijke degradatiekraker in de eerste klasse J tegen SVBO. GVAV verloor zondag die wedstrijd op sportpark Kardinge met 2-1.

SVBO had in de beginfase een overwicht met één behoorlijke kans. Dat overwicht was ineens weg toen GVAV na 19 minuten scoorde. Jonathan van Dorssen tikte van dichtbij een voorzet van Ricardo Postema binnen. De Groningers namen de wedstrijd over.

Knock-out

GVAV Rapiditas kreeg via Daan van der Meulen en Jordi Paapst nog twee kansen die door SVBO doelman Lennon Ebeltjes gekeerd werden. Van der Meulen schoot nog een keer net voorlangs. “Wij hadden niet de vaardigheden om ondanks het overwicht en de kansen de tegenstander knock-out te slaan”, aldus Van den Driessche. “Dan komt dit aan als een mokerslag”.

Geen kans

Het was vooral na rust niet best was beide ploegen lieten zien. “Het contrast tussen de eerste en tweede helft was zo groot. Wij hebben na rust geen kans gehad”, zei Van den Driessche. Dat klopte. SVBO kreeg er twee en die gingen er allebei in.

Na 55 minuten werd Jordy Egberts aangespeeld, die vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-1 binnen roeide. Na 79 minuten konden de spelers van SVBO in het doelgebied van GVAV de bal ongehinderd naar elkaar koppen. Quintin Brands plaatste met het hoofd de bal in de bovenhoek en bezorgde SVBO de winst.

“Dat was zo typerend voor het seizoen. Er was geen communicatie. Zo’n bal binnen de drie meter moet je toch gewoon pakken?”, verzuchtte Van den Driessche.

Bitter

“Dit is heel bitter”, vervolgde de GVAV trainer. “We verzuimen voor de tweede keer om een directe concurrent onder ons te houden”. GVAV staat tiende met 18 punten uit 19 wedstrijden. De afstand op de veilige negende plek is met nog vijf wedstrijden te gaan vijf punten. “Volgende week spelen we tegen Hoogezand. Die wedstrijd is cruciaal”, aldus Van den Driesche. “Zo lang we de kans hebben om er in te blijven houden we vertrouwen”.

GVAV Rapiditas – SVBO 1-2. 19. 1-0 Jonathan van Dorssen. 55. 1-1 Jordy Egbers. 79. 1-2 Quintin Brands. Toeschouwers: 100.

In dezelfde klasse zakte GRC Groningen naar de 13e en laatste plaats door een 3-1 nederlaag tegen WVV. Ronald Paans scoorde voor GRC, dat 15 punten uit 18 wedstrijden heeft. Zaterdag werd het bij Velocitas – PKC’83 1-1. Oranje Nassau was vrij dit weekeinde.