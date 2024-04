Ambtenaar gemeente wilde dat raadsleden informatie lekten over gehekelde medewerker

Foto: Chris Bakker

Een topambtenaar, handelend op verzoek van burgemeester Koen Schuiling, heeft actief raadsleden benaderd om informatie te lekken over een medewerker waarmee de gemeente in conflict lag. De aan Schuilings eigen partij (VVD) gelieerde jongerenafdeling JOVD wil daarom dat de burgemeester opstapt.

Het Dagblad van het Noorden vroeg mails en appjes op via de Wet Open Overheid, waaruit de gang van zaken duidelijk lijkt te worden. Drie raadsleden zouden door een directeur van de gemeente Groningen zijn benaderd om een geluidsfragment te delen (als ze die hadden) over een ambtenaar die met de gemeente in conflict lag.

Daarin zou een andere directeur van de gemeente uitspraken van de gemeentesecretaris hebben geparafraseerd, met harde uitspraken rond de komaf van de inmiddels zieke gemeentemedewerker en ambtenaren van andere minderheidsgroepen. De burgemeester en de secretaris hadden het audiobestand niet. Het vermoeden bestond dat de gehekelde medewerker de geluidsbestanden mogelijk naar raadsleden had geappt. Daarom kreeg een topambtenaar de opdracht om de raadsleden te vragen naar de bestanden.

De ambtenaar in het conflict met de gemeente is inmiddels ontslagen.

‘VVD-jongeren’ willen dat Schuiling opstapt

Hoewel de gang van zaken niet verboden is, is de situatie wel uiterst ongebruikelijk. De Groningse afdeling van de JOVD, de jongerenafdeling die gelieerd is aan Schuilings eigen VVD, noemt het zelfs ‘van de zotte en zeer ernstig’. Volgens voorzitter Koen Balkema zou Schuiling moeten vertrekken naar aanleiding van de zaak: “Het is ongelooflijk dat uitgerekend een liberaal die staat voor een goede staat en een betrouwbare overheid, raadsleden en topambtenaren benaderd als een loopjongen. Het is van de zotte en zeer ernstig. Schuiling moet nadenken over zijn positie en desnoods zijn verantwoordelijkheid nemen. In opdracht van de burgemeester wordt de Groningse democratie aangetast.

Volgens de JOVD Groningen rechtvaardigt het gebrek aan regels niet dat dergelijke praktijken worden goedgekeurd in een fatsoenlijke gemeente. “Het gemeentelijk bestuur moet dringend veranderen”, stelt Balkema. “Het kan niet zijn dat dergelijke praktijken genormaliseerd worden in onze stad. De verantwoordelijken, inclusief burgemeester Schuiling, moeten verantwoordelijkheid nemen en hun ontslag indienen.”