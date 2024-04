Academiegebouw en Universiteitsbibliotheek opnieuw beklad met rode verf

Foto: Ruben Feiken

Het Academiegebouw en de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beklad met rode verf. Dat laat de RUG zaterdag weten.

“Het College van Bestuur van de universiteit wordt voor de tweede keer verantwoordelijk gesteld voor genocide”, laat voorzitter Jouke de Vries weten. “Het is te bizar voor woorden. Wij blijven voor al onze studenten en medewerkers een open academie.” De rode verf werd zaterdagochtend in alle vroegte aangetroffen. Direct is men begonnen met schoonmaakwerkzaamheden om de rode verf te verwijderen. Op de RUG vindt zaterdag de Bachelor Open Dag plaats waarbij er informatie wordt gegeven aan geïnteresseerden over bacheloropleidingen.

In november waren er ook leuzen aangebracht op de Universiteitsbibliotheek. In december gebeurde dit nog eens waarbij er toen ook ramen vernield werden. Toen is er aangifte gedaan bij de politie. De RUG laat weten dat er opnieuw aangifte gedaan zal worden.