Abbingh maakt rol als routinier bij Oranje waar: “Medaille halen in Parijs gaat moeilijk worden”

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

De Groningse Lois Abbingh startte met het Nederlands handbalteam als dé grote favoriet aan het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat bracht bij haar en haar teamgenoten behoorlijk wat stress en zenuwen met zich mee. “Het gevaar is natuurlijk dat je het onderschat of denk het komt allemaal wel”, aldus Abbingh.

Door: Louise Schouten

De 31-jarige handbalster is een geroutineerd speelster in het Nederlands team. Ze maakte al twee Olympische Spelen mee en won een WK als topscorer. “Ik denk dat het allerbelangrijkste is om in stresssituaties gewoon rustig te blijven, dat is mijn grootste rol”, vertelt Abbingh. De rust bewaren is haar goed gelukt, want zowel van Tsjechië als van Argentinië wonnen de Nederlanders ruim. Daardoor zijn de Nederlandse handbalsters verzekerd van een plek bij de eerste twee in hun groep en dus een olympisch ticket.

“Als je de favorietenrol hebt dan wil je dat ook waarmaken”

Bij Oranje waren stress en zenuwen aanwezig vertelt Abbingh. “Ik denk dat iedereen wel vol zenuwen naar zo’n toernooi komt. Het gaat toch om de Olympische Spelen.” Die favorietenrol zorgde voor een extra druk. “Als je natuurlijk die favorietenrol hebt dan wil je dat ook waarmaken.” En dat is de handbalsters nu al gelukt wat betreft de Groningse: “We hebben die eerste twee wedstrijden dik en ruim gewonnen, dus die favorietenrol hebben we in ieder geval waargemaakt.”

“Oh nee, dit meen je toch niet?”

Voor Abbingh was het vorige week nog spannend of ze het OKT wel mee kon spelen. In de EK-kwalificatie wedstrijd tegen Portugal werd ze onderuitgehaald en leek ze geblesseerd uit te vallen. Haar eerste reactie was: “Oh nee, dit meen je toch niet”, maar de Groningse had gelukkig al vrij snel door dat ze wel mee kon spelen op het OKT. “Er zat veel tijd tussen de wedstrijden dus dat was ook wel echt fijn.”

“Gaat moeilijk worden om op de Olympische Spelen een medaille te halen”

Op de Olympische Spelen denkt Abbingh dat het moeilijk gaat worden om een medaille te halen. “De concurrentie is daar zo groot”, aldus de handbalster. Maar voor Abbingh is haar grootste doel al bereikt: het ticket voor Parijs is binnen en dus mag ze haar laatste Olympische Spelen met de Nederlandse handbaldames gaan spelen.

Zondag speelt Lois Abbingh met de Nederlandse handbaldames de laatste wedstrijd van het OKT tegen Spanje. Deze wedstrijd gaat alleen nog om de groepswinst.