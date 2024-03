Weekend wisselvallig met flinke wind en buien, daarna rustiger; spectaculaire temperatuurstijging rond Goede Vrijdag niet uitgesloten

Voor de komende dagen voorspelt Johan Kamphuis voornamelijk kalm en licht wisselvallig lenteweer, met af een toe een winters tintje . Maar de OOG-weerman houdt ook de weermodellen voor de lange termijn in de gaten. En wat blijkt: als we het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn moeten geloven, kan na Goede Vrijdag de zomerkleding worden klaargelegd.

Voordat Kamphuis ingaat op de spectaculaire weeromslag, vertelt hij over de komende dagen: “Zaterdag is er nu en dan zon en vallen er enkele buien, soms met hagel en een vlok smeltende sneeuw. Het wordt 8 graden bij een vrij krachtige westelijke wind. In de nacht daalt het kwik naar 4 graden en blijft het aanhoudend buiig.”

Voor zondag voorspelt de weerman bewolking en (winterse) buien, met kans op flinke windstoten. “Langs de Wadden steekt een harde tot stormachtige wind op, maar ook boven Stad en de rest van de provincie is het onstuimig. Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind en het wordt 8 graden.”

De komende werkweek wordt rustiger qua wind en buien, bij frisse lentetemperaturen. Kamphuis: “Maandag is het rustig met wolkenvelden, af en toe zon en hier en daar een kortstondig lokaal buitje. Dinsdag en woensdag is het vaak droog, schijnt nu en dan de zon en is er kans op een enkele bui. Beide dagen is het vrij rustig weer. Donderdag verandert er weinig aan de temperatuur maar neemt de kans op regen later op de dag toe.”

Lente overgeslagen? Kamphuis trekt nog geen conclusies

Het bovenstaande kaartje laat zien wat een temperatuursomslag zou betekenen voor Eerste Paasdag. En ook Kamphuis denkt dat vanaf Goede Vrijdag een stroming zachtere lucht wel eens terrein zou kunnen winnen, aldus Kamphuis. “Wanneer dat gebeurt, zou het kwik wel eens spectaculair kunnen gaan stijgen onder invloed van een diepe zuidelijke stroming. Sterker nog: het model van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn slaat de lente gewoon over en laat ons in één klap in de zomer terecht komen.”

Maar Kamphuis erkent dat het nog wel erg vroeg is om zo ver vooruit te kijken: “Het is een spectaculair kaartje, die vooral laat zien wat er mogelijk is. Maar wel zonder daar op dit moment al te veel conclusies uit te trekken. Maar het model (gemaakt door een supercomputer, aangevuld met AI) is de afgelopen dagen vaker op de proppen gekomen met deze extreme waarden. Zo nu en dan wordt het ook gesteund door de Amerikaanse rekenbreinen. Dat maakt de betekenis zeker niet nul. Het is voor nu een reëel ‘achterhoofdscenario’.