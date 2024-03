Wederopstanding Be Quick niet voldoende, nederlaag tegen Rohda Raalte

Foto Andor Heij. Be Quick doelman Stijn Barkhuis is kansloos op een strafschop van Teije ten Den van Rohda Raalte.

Be Quick 1887 dreigde zondagmiddag thuis helemaal overlopen te worden door de nummer drie in de vierde divisie D, Rohda Raalte. Het werd toch nog spannend, maar Be Quick verloor wel: 4-3.

Na 9 minuten werd Kevin Peppels van Rohda gemangeld door twee Be Quick verdedigers en Teije ten Den schoot de strafschop raak. In de 15e minuut kon Martijn van de Werken alleen op Be Quick doelman Stijn Barkhuis af en het werd 0-2. In de 22e minuut werd het nog erger voor de Groningers toen Peppels de Sallanders naar 0-3 tilde.

Rohda Raalte kreeg nog drie aardige kansen. “We hadden in die periode al met 5 of 6-0 achter kunnen staan”, zei Be Quick trainer Paul Matthijs, die het om verschillende redenen zonder enkele belangrijke basisspelers moest doen.

Ommekeer

Vanuit het niets kwam Be Quick op 1-3 toen Jesper de Backer vanaf de rand van het strafschopgebied in de 38e minuut raak schoot. Nog geen minuut later was De Backer de aangever en Sem Rozema tekende voor de 2-3.

Na het slappe begin kregen de Groningers energie door de doelpunten en gingen de duels steviger aan. “Ik vind het onverklaarbaar, dat we dat niet vanaf het begin konden brengen”, verzuchtte Matthijs.

Na de pauze ging het een tijd gelijk op, maar door fout uitverdedigen bij Be Quick kon Ten Den uiterst precies raak schieten. Over en weer kwamen er kansen met een grote voor Guus Broekema van Be Quick die op Rohda doelman Cas Marsman stuitte.

Spannend

Het werd nog een spannende slotfase, want Sil Kramer schoot na 86 minuten uit de draai raak: 3-4. Be Quick was nog dicht bij de gelijkmaker, maar een schot van Robbin van Kooten ging net over.

Afspraken

“We zijn in het begin onze afspraken niet nagekomen”, verklaarde Matthijs. “We volgden de lopende mensen niet en bij de doelpunten stonden we fout te verdedigen. We zijn te lief, maak gewoon een keer een overtreding als het niet anders kan”.

Be Quick blijft 13e in de vierde divisie D en dat betekent aan de eind van de rit nacompetitie tegen degradatie. Matthijs hoopt dat nog te ontlopen. “We hebben een hele smalle selectie en we hebben geen ploeg die zo maar even van een eersteklasser wint, maar het wordt nog lastig om ons direct te handhaven”.

Be Quick 1887 – Rohda Raalte 3-4. 9. 0-1 Teije ten Den (strafschop). 15. 0-2 Martijn van de Werken. 22. 0-3 Kevin Peppels. 38. 1-3 Jesper de Backer. 39. 2-3 Sem Rozema. 61. 2-4 Teije ten Den. 86. 3-4 Sil Kramer. Toeschouwers: 175.