Verkeerslichten gaan auto’s ‘doseren’ vanwege werkzaamheden ring zuid

Drukte in het verkeer bij de Paterswoldseweg. Foto: Patrick Wind, 112 Groningen

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de stad kan doorstromen tijdens Operatie Ring Zuid, worden auto’s vanaf volgende week bewust even stilgezet bij sommige verkeerslichten.

Groningen Bereikbaar noemt dit ‘doseren’. Hiermee moet de komende maanden een patstelling bij knelpunten worden voorkomen. Het kan zelfs zo zijn dat je voor een rood licht moet wachten, terwijl er geen verkeer aankomt.

Om het verkeer verderop te doseren, komen er extra verkeerslichten rondom de stad. Verkeersmanager Peter-Jan Echten: “Het betreft plekken waar we het totaal vastlopen van het verkeersnetwerk mogelijk kunnen voorkomen door verkeerslichten anders in te stellen of extra exemplaren te plaatsen.”

Een voorbeeld is het kruispunt van de Hereweg en de Stationsweg. Om te voorkomen dat het verkeer op de Stationsweg muurvast komt te staan, waardoor dan ook de bussen flinke vertraging oplopen, wordt verkeer op het Emmaviaduct met een tijdelijk verkeerslicht gedoseerd de Stationsweg op gelaten. “We hebben liever op het Emmaviaduct een wat langere rij auto’s dan op de Stationsweg, waar veel bussen rijden”, aldus Echten.

Verder komen er bij Zuidhorn en Hoogkerk extra, tijdelijke verkeerslichten. Die bij Zuidhorn komt op de kruising N355-Noorderlicht en zorgt ervoor dat bussen van en naar het station in het dorp beter kunnen doorrijden de N355 op. Ook kan het verkeer op de N355 beter doorstromen richting de stad.

Het tijdelijke verkeerslicht in Hoogkerk komt bij de rotonde van het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Zo gaat het verkeer gedoseerd het Hoendiep op en kan het verkeer op deze weg beter doorrijden.