Verdachte bendegeweld en aanslagen in de stad blijft vast zitten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 59-jarige hoofdverdachte van bendegeweld in Oost Groningen en de stad komt niet op vrije voeten. Dat meldt RTV Noord.



De Winschoter wordt verdacht van poging tot doodslag en verboden wapenbezit. De man stak in juli vorig jaar in Winschoten een man neer en schoot later iemand in de knie.

Daarop volgden enkele aanslagen, waaronder twee in de stad Groningen in juli en in september. Het zou om drugsgerelateerde zaken gaan.

In totaal werden tien jongeren opgepakt in verband met de aanslagen. Die komen uit Tilburg en uit de omgeving van Amsterdam. Wie hen de opdracht heeft gegeven voor de aanslagen is nog onbekend.

De verdachte wilde vrijlating, omdat hij hartklachten heeft. De rechter vond de vergrijpen te ernstig om hem op vrije voeten te stellen.

Het ging om een voorbereidende zitting. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.