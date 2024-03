Tweede klassers verliezen; Helpman en Groen Geel houden koppositie

Groen Geel en Helpman delen de koppositie in 3C (Foto Martijn Minnema)

In de Tweede Klasse J van het zaterdagvoetbal gingen Gorecht, VVG en Lewenborg alle drie onderuit. In de spannende derde klasse C wonnen Helpman en Groen Geel en behouden zo de gedeelde koppositie. Lycurgus verloor, maar blijft wel derde.

2J

Gorecht kon de zege van vorige week geen vervolg geven, het verloor vanmiddag thuis met 1-3 van FC Surhústerfean. Bij rust stond het 1-2, Sam Niewold maakte een 0-1 achterstand goed, maar de Friezen namen kort voor rust opnieuw de leiding. Kort na rust viel de 1-3. Gorecht staat zevende.

VVG en Lewenborg staan onderin en houden alleen Bedum nog onder zich. VVG ging vanmiddag bij nummer vijf Grijpskerk met 3-0 onderuit, Lewenborg verloor thuis met 0-4 van Achilles 1894 en verzuimde zo de opponent van vanmiddag tot op twee punten te naderen.

3C

Groen Geel en Helpman delen de koppositie in 3C. Groen Geel had de lastigste opgave, uit tegen Zuidhorn werd met 0-1 gewonnen. Jermo Verbeek maakte halverwege de tweede helft de enige goal. Helpman had het een stuk makkelijker, op de Parrel werd hekkensluiter Mamio na een 0-4 ruststand met 1-9 verpletterd. Saviero van Zwol maakte er vier, Wouter van der Graaf en Tim van Dorp maakten er elk twee.

Lycurgus ging vanmiddag met 2-0 onderuit bij Onstwedder Boys en staat derde op vier punten. Daar weer één punt achter staat the Knickerbockers. De studenten wonnen thuis met 2-0 van HFC’15. Han van Dijk en Roël Batema (uit een strafschop) zetten TKB al voor rust op 2-0. De andere drie clubs uit de gemeente Groningen staan onderin. Mamio is laatste, Be Quick 1887 (verloor met 2-3 van Aduard 2000) staat daar twee plekken boven en HFC’15 staat twee plekken en twee punten boven Be Quick 1887.

4D

VVK verloor met 6-2 van SV Haulerwijk en staat op een degradatieplek.

5E

Haren won met 1-4 van Beilen en is met slechts 1 nederlaag koploper met zes verliespunten minder dan BSVV. Gruno staat derde op 12 punten van Haren. Gruno won vanmiddag nipt bij Blauw Geel 15, het werd 0-1.