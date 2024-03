Suikermarkt strijkt op Eerste Paasdag neer op Suikerterrein: “Erg veel zin in”

Foto: Niels Knelis Meijer

Op Eerste Paasdag, volgende week zondag, strijkt de Suikermarkt weer neer op het Suikerterrein. Bij de organisatie is er na de lange grijze winter veel enthousiasme om een festivalmarkt op te zetten.

“De voorbereidingen zijn in januari gestart”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Allereerst hebben we naar het afgelopen jaar gekeken: hoe is het gegaan en wat kan er beter? Vorig jaar hebben we een ontzettend goed seizoen gedraaid, waar we met veel plezier op terugkijken. Dit seizoen gaan we zes suikermarkten organiseren, waarvan de eerste op Eerste Paasdag plaatsvindt.”

Foodtrucks

Op de markt zal van alles te vinden zijn. “Er is veel vintage en preloved-kleding, maar ook meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, interieurdecoratie en nog veel meer. Ook creatieve standhouders en kunstenaars zijn aanwezig, die hun zelfgemaakte producten aanbieden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden en mooie kunstwerken. En ons foodplein zal wat groter zijn. We hebben gezien dat de foodtrucks goed in de smaak vallen, dus daarom maken we dit wat groter. Uiteraard is het ook weer mogelijk om een drankje te drinken en een hapje eten te kopen bij EM2.”

Festivalmarkt

Volgens Maartje is de markt een ideaal uitje: “Je kunt je auto parkeren op het Suikerterrein en ook per fiets zijn we goed bereikbaar. Mensen die van het openbaar vervoer gebruik willen maken kunnen met buslijn 8 of 39 reizen. En het is ook leuk voor het hele gezin: terwijl jij langs de kraampjes struint kunnen de kinderen zich vermaken met schmink, flipperen en slijm maken. En er is entertainment. Zo hebben we een dj en is er een band die speelt. Je kunt echt spreken van een festivalmarkt.”

De markt gaat op Eerste Paasdag open om 11.00 uur. De entreeprijs bedraagt 4 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen.