Studenten realiseren Michelangelo-waardige plafondschildering in voormalige kerk

Foto: Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen

Studenten van de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen hebben de afgelopen drie jaar gewerkt aan de realisatie van een plafondschildering in de voormalige doopsgezinde kerk in Assen. De schildering wordt op 5 april feestelijk ingewijd.

De Klassieke Academie voor schilderkunst werd in 2005 opgericht door de Stadse beeldend kunstenaar Tom Hageman, nadat Academie Minerva in 1993 de klassieke leergang had afgeschaft. Eén van de docenten op de academie is Randolph Algera. Drie jaar geleden begon hij met studenten aan een reuzenklus in het voormalige kerkgebouw aan de Oranjestraat in de Drentse hoofdstad. In december 2019 werd de laatste kerkdienst er gehouden, waarna het in 2020 in handen kwam van kunstschilder Jan van Loon die er een expositieruimte in wil richten. Zijn grote droom is om er een plafondschildering te realiseren dat de ontstaansgeschiedenis van de doopsgezinden uitbeeldt.

Studenten zijn daarmee aan de slag gegaan waarbij ze moesten leren hoe ze levensgrote muur- en plafondschilderingen in goed perspectief met goede verhoudingen moesten uitwerken. Het eindresultaat bestaat uit drie taferelen die onder andere met blauwe luchten aan elkaar verbonden zijn. “Het laat de geschiedenis van de Wederdorps, vanaf het gewelddadig begin in Münster, via het veelbelovend perspectief van verlichting tot en met het vrijzinnig pacifisme van Menno Simons zien”, vertelt Tom Hageman. “Overigens wemelt het werk van de verwijzingen. Het is Michelangelo waardig. Een soort Sixtijnse kapel. Ik denk dat Assen een bezienswaardigheid rijker is.”