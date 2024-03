Stalkster medewerkers UMCG en RUG vangt bot bij politierechter met nieuwe aantijging

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Niet alleen medewerkers van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen krijgen de wind van voren van een van stalking verdachte oud-studente tandheelkunde. Onderzoeken door een psycholoog en psychiater na haar arrestatie maken dat de 28-jarige vrouw nu het OM en de rechtbank wil aanklagen.

Dat melden RTV Noord en DvhN dinsdagmiddag.

De verdachte zat dinsdag voor de Groningse politierechter in een pro-forma zaak, waarin werd beslist dat een meervoudige kamer ook over andere voorvallen waar de vrouw bij betrokken is worden samengevoegd met de stalkingszaak rond het UMCG en de RUG. De vrouw dacht dat haar zaak, waarvoor ze inmiddels vier maanden vastzit, inhoudelijk zou worden behandeld. De van stalking verdachte vrouw verklaarde daarop dat het OM haar zou willen ‘framen’ en niet te begrijpen waarom ze vast zit. De vrouw zinspeelde op een mogelijke aanklacht naar het OM en een wrakingsverzoek naar de rechtbank. Desondanks was de zitting aan het Guyotplein snel klaar.

De oud-studente werd een paar jaar geleden uit de opleiding tandheelkunde van de RUG gezet. Vanaf dat moment ontstond er een conflict dat zo uit de hand liep dat ze een locatieverbod kreeg voor meerdere universiteitsgebouwen, onder meer omdat ze er naar binnen ging om pamfletten te verspreiden met aantijgingen naar medewerkers. Dat verbod hielp niet. Daarnaast uitte ze bedreigingen op sociale media richting personeelsleden. De vrouw werd in november opgepakt, maar ging vanuit de cel door met het sturen van dreigbrieven.

De vrouw blijft in ieder geval vastzitten tot een tweede voorbereidende zitting eind mei.