Schaatstalent Mats van de Bos voegt zich bij Team IKO

Foto via Team IKO

De 19-jarige schaatser Mats van den Bos uit Haarlem gaat het Groningse Team IKO versterken. Dat schrijft de Groningse vereniging op haar website. Het sprinttalent tekende een contract voor twee seizoenen.

Van den Bos werd het afgelopen seizoen Nederlands sprintkampioen bij de junioren en hij deed ook mee aan het WK voor junioren. Op het ijs in Heerenveen reed hij de 500 meter in 35,55 vanuit een 9,88 opening. Hij wil zich de komende jaren toeleggen op de 500, 1000 en 1500 meter.

Het sprinttalent was in gesprek met verschillende verenigingen, maar koos uiteindelijk voor Team IKO: “Het is de werkwijze en het familie gevoel wat mij erg aanspreekt. Het gesprek met Team IKO voelde super goed en de klik was er meteen!”

Op haar website schrijft Team IKO erg blij te zijn met het binnenhalen van de Haarlemmer: “We zien een mooie match in onze sprinttrein met onder andere Marten Liiv en Sebas Diniz en denken de komende jaren grote stappen te kunnen maken met Mats.”