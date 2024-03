1,65 Miljard voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe, de provincie Groningen en de Rijksoverheid komen met een plan aanpak voor isolatie van woningen. Zo kunnen woningeigenaren profiteren van een lagere energierekening en wordt energiearmoede verder tegengegaan.

Deze aanpak komt voort uit de ambitie van de regio en kabinet om aardgasvrij te worden. De isolatieaanpak is hierin een grote en belangrijke eerste stap. Voor de isolatieaanpak is 1,65 miljard euro beschikbaar. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die na 25 april vorig jaar een investering hebben gedaan of nog gaan doen in isolatiemaatregelen, ontvangen hiervoor extra subsidie. Voor de isolatie van huurwoningen krijgen woningcorporaties in Groningen en Noord-Drenthe 200 miljoen euro voor isolatiemaatregelen aan huurwoningen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat de isolatiemaatregelen niet leiden tot hogere huren en huurders hier dus voordeel van hebben vanwege lagere energiekosten.

Bij het uitwerken van de isolatieaanpak geven Rijk en regio prioriteit aan de meest kwetsbare huishoudens en aan degenen die het hardst zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen en versterkingsoperatie. Ook moeten de verschillen in het versterkingsgebied tussen buren in dezelfde straat of wijk zoveel mogelijk beperkt worden.

Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren de subsidiebijdrage aanvragen voor investeringen die zij hebben gedaan of gaan doen in isolatiemaatregelen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt.