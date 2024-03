Qbuzz zet meer bussen in en neemt extra tijd tijdens grote ombouwoperatie ringweg

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Met het oog op Operatie Ring Zuid, de grote ingreep op de zuidelijke ringweg van de komende maanden, heeft busvervoerder Qbuzz haar dienstregeling aangepast. Dat betekent meer bussen vanaf komende maand, met daarnaast ‘reservetijd’ in de ritten.

Normaal gesproken worden er slechts eenmaal per jaar aanpassingen gedaan in de dienstregeling. Maar Qbuzz maakt nu een uitzondering, omdat er tijdens Openratie Ring-Zuid een ‘robuuste’ dienstregeling’ nodig is. “Een kleine vertraging heeft al gauw grote gevolgen”, vertelt Jorn van der Scheer, adviseur OV van het OV-bureau Groningen Drenthe. “Je hebt tenslotte niet alleen te maken met passagiers die een overstap moeten halen of op tijd op school of werk moeten zijn. Maar ook met wettelijke pauzes en koffie- en plasmomenten voor chauffeurs, en ingeplande oplaadmomenten voor de bus.”

Voor de maanden na maart wordt daarom onder andere wat ‘reservetijd’ ingebouwd. Een bus krijgt iets meer tijd om van A naar B te rijden. “Op die manier bouwen we als het ware al een paar minuten vertraging in”, stelt Van der Scheer. “Daarmee is er wat meer marge. Voor de passagiers om hun overstap te halen, voor de chauffeurs om pauze te houden én ook voor het opladen van de accu’s van de bus.”

Daarnaast zet Qbuzz tijdens de ringweg-verbouwing in de lente en zomer meer bussen en chauffeurs in. Zo rijden vanaf de vijf P+R-terreinen in de stad tijdens de ochtend- én avondspits extra bussen. En ook vanaf het station in Zuidhorn rijden er vanaf 31 maart tijdelijk meer bussen dan normaal. Ook rijden bussen zo min mogelijk ‘het hele netwerk door’. In de stad Groningen betekent dit bijvoorbeeld dat lijn 10 vanaf P+R Hoogkerk na aankomst op het Hoofdstation niet meer direct doorrijdt naar de Korreweg. In plaats daarvan stopt deze bus op het Hoofdstation en rijdt een andere bus de rit verder naar de Korreweg. Hetzelfde geldt voor de Q-link 6 vanaf Appingedam naar P+R Haren. Tussen P+R Haren, het Hoofdstation, het UMCG en P+R Meerstad rijdt Q-link 5 extra vaak.

Ondanks de aanpassingen geeft Qbuzz toch een flinke winstwaarschuwing af richting busreizigers. De kans is groot dat vertragingen soms niet te voorkomen zijn, zo stelt Van der Scheer: “Maar met deze robuuste dienstregeling hopen we al een flink deel van de klappen op te kunnen vangen.”