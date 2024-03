Punt voor VVG en Lewenborg, Gorecht verliest; Helpman wint topper, Mamio verliest do or die duel

HFC'15 won de degradatiekraker bij Mamio (foto's Martijn Minnema)

In de tweede klasse zorgde VV Groningen voor een flinke verrassing door gelijk te spelen bij koploper Noordscheschut. Gorecht gaf vlak voor tijd een punt uit handen. Lewenborg pakte er juist één in de slotfase. Een klasse lager won Helpman bij Loppersum en nam de koppositie over van Groen Geel wat verloor. Lycurgus steeg naar plek 3. HFC’15 versloeg Mamio in een degradatieduel. Ook the Knickerbockers deed goede zaken onderin.

In de Tweede Klasse J is VV Groningen bezig aan een moeizaam seizoen. Veel ruime nederlagen, weinig punten en voorlaatst. Dat koploper Noordscheschut in Drenthe op 0-0 werd gehouden mag dan ook gerust een stunt genoemd worden.

Gorecht leek thuis tegen Kollum op de valreep een punt te pakken toen Thijs Hekman kort voor tijd voor 1-1 zorgde.

Kollum pakte echter alsnog de winst dankzij een treffer van Sil Koster in blessuretijd. Gorecht haalde uit de laatste vijf wedstrijden maar twee punten, deed in 2023 nog mee om de titel maar moet inmiddels voorzichtig naar onderen kijken.

FC Lewenborg staat ook in de onderste regionen en pakte een nuttig punt tegen FC Surhústerfean, dat had tweede gestaan bij winst. Bij rust keek Lewenborg tegen een 1-3 achterstand aan (Brian de Witt scoorde 1-1), Tom Katgert maakte er binnen tien minuten na rust 2-3 van en bezorgde zijn club kort voor tijd een punt met de 3-3. Lewenborg houdt VVG en Bedum onder zich in de strijd tegen rechtstreekse degradatie en moet 7 punten goedmaken op de veilige negende plek.

In de derde klasse speelde nummer twee Helpman een uitwedstrijd tegen nummer drie Loppersum. Helpman kwam 1-0 achter, maar Rick Heim en Camiel Buursma bogen die achterstand om in een 1-2 zege. Omdat koploper Groen Geel bij Veendam 1894 met 2-1 verloor is Helpman weer koploper. Het is spannend in 3C want de nummer 7 heeft maar vier punten minder dan de koploper. Groen Geel staat tweede op twee punten van Helpman. Lycurgus won vanmiddag uit met 1-3 bij Zuidlaren en staat derde op 3 punten. Vanavond kan Zuidhorn bij winst op Be Quick 1887 naar plek twee stijgen.



Onderin moest Mamio thuis tegen concurrent HFC’15 winnen om nog een reële kans op handhaving te houden. Bij winst zou het gat vier punten worden. Voor rust was Mamio de betere, had enkele goeie aanvallen, maar faalde in de afwerking, meerdere schietkansen werden naast geschoten. De grootste kans was na 10 minuten voor Sven van Loon, hij schoot volledig vrij voor de keeper een voorzet van Clinton Abiumawe naast. In de 26′ minuut schoot Quint Breitkreuz de bal tegen de buitenkant paal. Ook HFC’15 kreeg enkele kansen, zo werd kort voor rust uit een hoekschop de bal tegen de lat gekopt, maar de meeste kansen waren voor rust voor Mamio.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid, HFC’15 was nu de betere en kwam tien minuten na rust ook op 0-1. Mamio kreeg de bal niet weg waarna Frank Volkers van 15 meter met een geplaatst schot de score opende. De 1-1 van Mamio viel in de 70′ minuut en kwam enigszins uit de lucht vallen. Tien minuten later nam HFC’15 echter opnieuw de leiding. Een scherp aangesneden corner werd door Max Hummel met het hoofd binnengelopen, 1-2. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Rutger Hofsteenge er nog 1-3 van waarmee het duel beslist was en HFC’15 drie dure punten pakte. Mamio staat nu 10 punten achter op HFC’15 wat op een nacompetitieplek staat en lijkt rechtstreekse degradatie niet meer af te gaan wenden. HFC’15 staat twee punten achter op de veilige negende plaats.

The Knickerbockers won thuis met 3-0 van Aduard 2000 en staat nu op de achtste plaats met drie punten voorsprong op nummer 10 (de eerste nacompetitie tegen degradatieplek).

In de vierde klasse D ging VVK met 4-0 onderuit bij koploper HS’88. Voor VVK dreigt degradatie naar de vijfde klasse want VVK staat voorlaatst.