Man (31) die vrouw (70) doodstak aan Holtstek in Stad gaat in hoger beroep

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

De 31-jarige man, die op 31 januari vorig jaar een 70-jarige vrouw neerstak in haar woning aan de Holtstek, vindt de achttien jaar cel die hij daarvoor kreeg opgelegd te veel. Daarom gaan hij en zijn advocaat in hoger beroep tegen het vonnis, aldus DvhN.

De man kreeg zijn celstraf twee weken terug voor ‘gekwalificeerde doodslag’ tegen de vrouw. Naast de gevangenisstraf moet de man ruim 110.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de vrouw. Maar de man vindt achttien jaar cel een te hoge straf, omdat hij een bekentenis heeft afgelegd.

De uitgeprocedeerde asielzoeker, die op 31 januari vorig jaar Budel als officiële woonplaats had, bracht de nacht voor het incident door op een slaapboot voor dak- en thuislozen aan het Eemskanaal. De man was nog maar kort in Nederland en had alleen een verblijfsvergunning in Zweden. Hij plande de steekpartij, omdat de vrouw hem zo niet zou kunnen stoppen om haar te beroven.

Op de bewuste dinsdagmiddag klopte de man aan bij de woning. De vrouw deed open en kreeg vrijwel direct een mes in haar buik gestoken. Toen de vrouw begon te schreeuwen, kwamen de buren naar buiten. De man probeerde te vluchten, maar kort na het incident werd de 31-jarige man uit Budel aangehouden in de buurt. De vrouw overleed een week na het incident aan haar verwondingen.