Louter verlies voor tweede klassers, Helpman alleen aan kop na puntverlies Groen Geel

Groen Geel kon geen bres slaan in de hechte Loppersum defensie (Foto Martijn Minnema)

Geen van de drie stadsclubs die in de zaterdag tweede klasse spelen kwam vanmiddag tot scoren, ze verloren dan ook alle drie. In de spannende titelrace in 3C won Helpman en speelde Groen Geel gelijk waardoor Helpman nu alleen koploper is. Lycurgus won het duel om plek drie tegen TKB.



2J

Voor Gorecht is 2024 nog geen succes, gescoord wordt er nauwelijks, gewonnen werd er ook pas één keer. In de zeven wedstrijden buiten het gewonnen duel tegen VVG om werd maar vier keer gescoord en maar één punt gepakt. Vanmiddag ging Gorecht op bezoek bij LTC met 1-0 onderuit. Noël Bacuna scoorde in de 78′ minuut de enige treffer. Gorecht moet inmiddels zelfs oppassen dat het niet in de play offs tegen degradatie terecht komt. Verschil met de eerste club onder de streep is maar één verliespunt.

VV Groningen weet al dat de kans dat ze rechtstreeks degraderen vrij groot is, het gat met Lewenborg is negen punten. Vanmiddag verloor VVG thuis met 0-3 van Drenthina, de nummer vier in 2J. Lewenborg verloor uit tegen Wolvega met 4-0 en lijkt niet te gaan ontkomen aan nacompetitie tegen degradatie.

3C

In 3C deelden Helpman en Groen Geel de koppositie. Groen Geel beet zijn tanden op eigen veld stuk op het stugge Loppersum. Het door schorsingen verzwakte Loppersum kwam voor een punt en kreeg dat ook voor elkaar. Groen Geel wist zich weinig kansen te verschaffen en liep zich stuk op de Loppersum defensie, eindstand 0-0.

Helpman profiteerde, het won thuis met 3-0 van nummer tien Onstwedder Boys, die stand was al bij rust bereikt. Buursma, van Dorp en van Zwol scoorden.

Lycurgus staat derde op vier punten van Helpman, Lycurgus won de derby en tevens strijd om plek drie tegen The Knickerbockers met 3-0 (rust 2-0) door treffers van van der Veen, Ykema en Schiphof. TKB zakt naar plek 7 en staat zeven punten achter op de koploper.

Onderin pakten HFC’15 (1-1 thuis tegen Veendam) en Be Quick 1887 (uit bij WVV 1-1) een punt. Mamio leek op weg naar winst, stond lang met 0-1 voor bij Zuidlaren maar moest in de slotfase nog vier tegentreffers slikken. Eindstand 4-1. Mamio en WVV lijken de rechtstreekse degradanten te gaan worden, daarboven staan Be Quick 1887 en HFC’15 die nog respectievelijk 5 en 3 punten goed moeten maken om zich rechtstreeks te handhaven.

4D

VVK ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen TLC en staat voorlaatst. In 4D degradeert alleen de hekkensluiter rechtstreeks. VVK staat met een wedstrijd meer 5 punten voor op SIOS, wat laatste staat. De achterstand op de veilige tiende plek is twee punten, maar ook hier weer met een wedstrijd meer.

5E

In de vijfde klasse lijkt Haren de titel te gaan pakken, vanmiddag werd Tynaarlo met 4-1 verslagen. De voorsprong op nummer 2 BSVV is negen punten, BSVV heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.