Kamerleden vragen staatssecretaris om oplossing voor woningen ’tussen wal en schip’ in Ten Boer

Van links naar rechts bewoners Tim Huizinga, Binie Hoving en Esther Wolfs. Foto: eigen foto

Staatssecretaris Vijlbrief moet zijn aandeel leveren in het gelijktrekken van de situatie van de bewoners van de Stadsweg in Ten Boer. Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA) trokken de demissionaire staatssecretaris vrijdag schriftelijk aan zijn jasje over bewoners, die bij de versterkingsopgave en nieuwbouw in het dorp tussen wal en schip vallen.

Bushoff en Beckerman riepen Vijlbrief op om te onderzoeken welke partijen op dit moment een oplossing blokkeren voor de ongelijkheid waarin de bewoners van de Stadsweg in Ten Boer zich bevinden. “Inwoners in het aardbevingsgebied hebben met eigen geld al geïnvesteerd in het veilig, schadevrij en duurzaam maken van hun huis. Het is onrechtvaardig dat gedupeerden in het aardbevingsgebied dit met eigen geld hebben moeten doen, zeker nu er (op een later moment) ook regelingen vanuit de overheid voor zijn gekomen.”

Iets minder dan een week geleden voerden de bewoners van de Stadsweg actie. In de ene straat in de Hamwijk vindt sloop-nieuwbouw plaats, in de andere versteviging en verduurzaming. De Stadsweg is de enige straat waar van dat alles niet gebeurt. Daarnaast vinden in andere delen van de wijk verduurzamingsprojecten plaats, maar wel voor ruim de dubbele subsidie als waar deze bewoners recht op hebben.

Wethouder Inge Jongman beloofde afgelopen woensdag al de onuitlegbare verschillen in Ten Boer aan te willen pakken, ook al zijn de woningen volgens de Nationaal Coördinator Groningen veilig. Maar de commissie Van Geel drong juist aan om dit soort verschillen niet te laten voorkomen. Daarom beloofde Jongman bij te dragen aan een oplossing, maar ook het Rijk zal (via de NCG en het IMG) bij moeten springen.