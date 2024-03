Foto via UMCG

Geert ten Dam wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf benoemt Ten Dam per 1 juni als opvolger van Andrée Christine (Andrée) van Es.

Ten Dam is nu nog voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast blijft Ten Dam kroonlid van Sociaal Economische Raad (SER), met als aandachtsgebieden scholing, arbeidsmarkttekorten in maatschappelijke sectoren, vluchtelingen en gezondheidsvraagstukken.

Ten Dam studeerde Andragologie in Amsterdam en promoveerde vervolgens in 1989 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1999 is Ten Dam hoogleraar Onderwijskunde, waarbij haar aandacht uitgaat naar thema’s als sociale ongelijkheid, burgerschap, volwassenenonderwijs en de sociale kwaliteit van onderwijs.

Ten Dam volgt Andrée van Es op, die sinds december 2014 voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG was. Naast Ten Dam bestaat de raad van toezicht per 1 juni uit Karin Bergstein, Edwin van Bommel, Harry Brouwer en Hans Romijn.