Donar-redder Jakob Klompien maakt plaats voor Stefan Mladenovic als algemeen manager: ‘Donar zit in mijn bloed’

Stefan Mladenovic - Foto: Wouter Holsappel

Stefan Mladenovic wordt per 1 april 2024 de nieuwe algemeen manager van Donar. De Macedonisch-Nederlandse Stadjer volgt Jakob Klompien op, de man die afgelopen zomer de grote man was achter de reddingsactie van de basketbalclub.

De aandeelhouders van Donar maakten de aanstelling van Mladenovic dinsdagochtend bekend, na een voordracht door de Raad van Commissarissen van Donar.

‘Donar zit in mijn bloed’

Stadjer Mladenovic (33) groeide op in Groningen en doorliep de jeugdopleiding van Donar en speelde tussen 2007 en 2019, als professioneel basketballer drie periodes bij Donar. Naast zijn topsportcarrière studeerde Mladenovic Commerciële Economie en Sport Marketing & Management aan de Hogeschool van Rotterdam. De Stadjer handelt ook nog in koffie uit Angola en is voorzitter van een stichting die basketbalkampen organiseert voor kinderen.

Mladenovic laat weten dat deze activiteiten op een lager pitje komen voor ‘zijn’ club: “Ik ben heel blij met de kans om mij verder te ontwikkelen als manager van een professionele basketbal organisatie. Donar zit in mijn bloed en het voelt heel speciaal om het nieuwe Donar te kunnen helpen om weer succesvol te worden. Ik zie uit naar de samenwerking met iedereen in en rond de Donar-familie.”

Toch hoopt RvC-voorzitter Rob Schuur dat Mladenovic zijn handelsgeest niet verliest: ‘Wij zochten iemand die clubliefde combineert met ondernemerschap. In Stefan denken wij zo iemand gevonden te hebben. Ook is het fijn dat Stefan de taal van de nieuwe generaties spreekt en begrijpt.”

Klompien vertrekt

Mladenovic is de opvolger van Jakob Klompien, die het ‘directeurschap’ waarneemt sinds hij afgelopen zomer verantwoordelijk was voor de redding van Donar. Klompien leidde de club door een faillissement, door een nieuwe organisatie op te zetten achter de basketbalclub. Daarmee zorgde de Stadjer ervoor dat Donar nog steeds actief is op het hoogste basketbalniveau in Nederland.

Klompien blijft tot de zomer actief bij Donar om Mladenovic in te werken. Daarmee wil de vertrekkend manager zorgen voor een ‘zachte landing’ van zijn opvolger.