Bouwmaterialen dreigen weg te waaien van dak Oosterstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer moest zondagmiddag in actie komen bij een gebouw aan de Oosterstraat omdat bouwmaterialen dreigden weg te waaien. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding voor de hulpdiensten kwam even na de klok van 13.00 uur binnen. “Op de hoek met de Kleine Peperstraat wordt gewerkt aan een gebouw”, vertelt Wind. “Een aannemer is bezig met dakwerkzaamheden waardoor verschillende materialen op het dak liggen. Door de harde wind dreigde dit weg te waaien en naar beneden te vallen. Met behulp van een hoogwerker zijn brandweerlieden op het dak geraakt en hebben daar de materialen vastgezet.”

Vanwege de situatie was de Kleine Peperstraat enige tijd afgesloten. Het is zondag een onstuimige dag. Op het KNMI-meetstation in Eelde worden windstoten tot 60 kilometer per uur gemeten. Op de Wadden gaat het om windstoten boven de 80 kilometer per uur.