Activiteiten op Eerste Paasdag: Paashazen in Garmerwolde en paasvuur in Onnen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op deze Eerste Paasdag worden in de gemeente Groningen verschillende activiteiten gehouden. Een overzicht vind je op deze pagina.

In Stad vindt zondag vanaf 11.00 uur de eerste Suikermarkt van het seizoen plaats. “Er is veel vintage en preloved-kleding, maar ook meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, interieurdecoratie en nog veel meer”, laat de organisatie weten. “Ook creatieve standhouders en kunstenaars zijn aanwezig, die hun zelfgemaakte producten aanbieden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden en mooie kunstwerken.” Op het terrein zijn ook foodtrucks te vinden. De Suikermarkt vindt plaats op het voormalige Suikerunieterrein bij EM2.

Garmerwolde

In Garmerwolde kan in de middag gezocht worden naar paaseieren. Kinderen hebben de afgelopen dagen thuis eieren geschilderd en moesten deze uiterlijk zaterdag inleveren. “Op Eerste Paasdag gaat de paashaas aan het werk”, meldt de organisatie. “Volg hem naar de speeltuin en zoek daar naar zoveel mogelijk eieren. Kun je je eigen eieren terugvinden? Of vind jij het gouden ei?” Het evenement vindt plaats vanaf 14.00 uur in de Speelen Pluktuin in Garmerwolde aan de Oude Rijksweg.

Onnen

In Onnen vindt zondagavond een paasvuur plaats. De afgelopen twee zaterdagen hebben mensen hun snoeiafval naar het dorp kunnen brengen, waarna vrijwilligers gewerkt hebben aan een paasbult. Het paasvuur is te vinden aan het Zuidveld 17 aan het einde van de Koelenbergsteeg. Het terrein gaat vanaf 19.30 uur open waarbij rond 20.00 uur de bult wordt aangestoken. “Op het terrein kunnen mensen ook een hapje en drankje krijgen en zal er muziek zijn”, laat de organisatie weten.”

Reitdiephaven

In de Reitdiephaven is dit weekend de Paaskermis te vinden. Verschillende attracties voor jong en oud, waaronder de botsauto’s, de Trip Temptation en gokkramen zijn er te vinden. De kermis staat bij het winkelcentrum in de wijk.

Staat jouw evenement niet op deze pagina, maar verdient het hier wel een plekje? Mail de redactie!