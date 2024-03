Aardbeving gemeten bij Stedum

Bij Stedum in de gemeente Eemsdelta heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een aardbeving plaatsgevonden. Dat laat het KNMI woensdagmiddag weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.4 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 01.30 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Dinsdag vond er ook een beving plaats in het gebied, nadat het in de afgelopen maand juist rustiger was.

Dinsdag werd er een aardbeving met een kracht van 0.5 op de schaal van Richter gemeten bij Woldendorp. Toevallig maakte demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw woensdag bekend dat de gaskraan in het Groningenveld wellicht in april of mei al gesloten kan worden. Eerder leek men nog aan te sturen op 1 oktober 2024.