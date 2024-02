Rapport parlementaire enquête gaswinning: hoe zit het een jaar later?

De parlementaire enquêtecommissie presenteerde een jaar geleden het rapport gaswinning in Zeerijp. Daarin stelde de commissie dat ‘Groningers boven gas’ moesten komen.

Ook kwamen in het rapport adviezen naar voren om schadeprocessen milder, menselijker en makkelijk te laten verlopen. En er moest meer perspectief komen voor Groningers. Hoe zit dat een jaar later?

Volgens Jodi Kremer, aardbevingscoach in de gemeente Groningen, zitten de adviezen van de commissie ‘goed achter de oren’ bij bestuurlijke instanties. Toch zal niet elke Groninger het direct merken: “Mensen moeten echt in hun dossier het verschil kunnen zien. Bijvoorbeeld dat ze in plaats van de 1500 euro immateriële schade de volledige 5000 euro toegekend krijgen.”

In de praktijk blijken er toch verschillen in hoe die dossiers worden behandeld. In Ten Boer kregen bewoners van de Ommelanderstraat te horen dat ze in aanmerking komen voor sloop-nieuwbouw. Maar een rij huizen daarachter, die net als de andere huizen in de wijk ‘veilig’ werden verklaard, vallen buiten de boot.

Binie Hoving woont in één van die 28 woningen aan de Stadsweg in Ten Boer. Ze ziet dat om de hoek, in de Fivelstraat, de huizen met oneven cijfers nieuwe huizen krijgen. De andere kant van de straat met de even huisnummers krijgt, mede door eerder protest, een complete verduurzaming van woningen. Dit betekent een geïsoleerde buitengevel, een geïsoleerd dak, isolatieglas in de ramen, een warmtepomp, zonnepanelen en ventilatiesystemen.

Bewoners van de Stadsweg hebben ‘veilig’ verklaarde huizen, net als de rest van de wijk, maar geen recht op verduurzaming of sloop-nieuwbouw. Hoving: “De verschillen worden nu echt onuitlegbaar.”

Perspectief

Naast de schadeprocessen ging het in het rapport over de gaswinning ook over perspectief. Bij het Wij-team zijn afgelopen jaar daarom vier extra aardbevingscoaches aangesteld.

Een van hen is Anneke Koops-Kuijer. “Ik wil vooral de kinderen betrekken in besluiten zoals de dorpsvisies van de gemeente en bijvoorbeeld een stratenaanpak. Je ziet bijvoorbeeld ook dat veel kinderen hier willen blijven. Mijn ultieme doel is vooral dat kinderen met vol vertrouwen en hoop de toekomst in gaan.”