Humanitas: mantelzorg vroegtijdig aanvragen

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Humanitas vraagt mantelzorgers om vroegtijdig hun mantelzorgkaart voor 2024 aan te vragen. Dit om overbelasting te voorkomen.

De kaart is bedoeld als blijk van waardering van de gemeente Groningen en Humanitas voor de hulp en zorg die mantelzorgers belangeloos geven aan hun naaste. Iemand is mantelzorger als hij of zij zorgt voor een partner, familielid, vriend of buur met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychiatrische problematiek. Gedurende minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Houders van de mantelzorgkaart ontvangen onder meer een nieuwsbrief met informatie en activiteiten, zoals cursussen en themabijeenkomsten. Aanvragen kan door langs te komen tijdens de mantelzorginloop in de wijken, een online inschrijfformulier in te vullen of te bellen met Humanitas, 050 -312 60 00. Steunpunt Mantelzorg stuurt de kaart binnen drie weken per post toe.

Voor kinderen en jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het gezin zijn er twee bioscoopbonnen. Aanvragen van de bonnen gaat via de website van Humanitas. Naast de jaarlijkse vakantieweek voor jonge mantelzorgers vindt van van 22 t/m 24 maart het eerste jonge-mantelzorg-weekend plaats. Dat is voor jongeren van 10 t/m 20 jaar die opgroeien met een gezinslid dat ziek is, een beperking heeft, met psychische problemen kampt of verslaafd is. Tijdens het weekend kunnen de jongeren even op adem komen, ontspannen en anderen ontmoeten die hetzelfde meemaken.