Bietencampagne ‘vol uitdagingen’ ten einde bij Cosun in Hoogkerk

Foto via Google Maps - Streetview

Bij de suikerfabriek van Cosun Beet Company in Hoogkerk zijn maandag de laatste bieten verwerkt. Daarmee komt de bietencampagne van dit seizoen officieel ten einde. Volgens het bedrijf zaten de weersomstandigheden de oogst dit jaar flink in de weg.

De campagne in Hoogkerk duurde dit seizoen 138 dagen, vijf dagen langer dan gepland. Volgens Cosun heeft het weer de bietenteelt en oost dit jaar parten gespeeld. Een koud en laat voorjaar, een late zomer en een natte juli- en augustusmaand zorgde er bij de start van de campagne al voor dat Cosun een iets lagere opbrengst verwachtte dan normaal.

Ook de bijzonder natte omstandigheden vanaf half oktober tot de periode met vorst zorgden voor problemen. Telers en loonwerkers moesten overuren draaien om de bieten geoogst te krijgen. Ook was de verlading van suikerbieten op onverharde plaatsen was lastig. Toen de vorst insloeg in januari, zaten er nog erg veel bieten in de grond. De bieten die wel werden geoogst na de vorst, de zogenaamde ‘vorstbieten’, zorgden voor meer storingen bij de verwerkingsinstallaties van Cosun. Daarom werd de campagne met twee weken verlengd. Ook besloot het bedrijf om, onder bijzondere voorwaarden, bieten met vorstschade te accepteren en versneld te verwerken.

De resultaten van de campagne worden binnenkort bekend gemaakt, stelt het bedrijf.