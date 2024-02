Bekeravontuur Gorecht voorbij, Groen Geel pakt koppositie, Helpman tweede

Groen Geel en Helpman hadden een prima middag in 3C (Foto Martijn Minnema)

In de districtsbeker ging Gorecht vanmiddag onderuit tegen Blauw Wit’34. In de derde klasse profiteerden Groen Geel en Helpman van de nederlaag van koploper Loppersum.

Tweede klasser Gorecht is vanmiddag in de achtste finale van de districtsbeker gestrand. Het één klasse hoger spelende Blauw Wit’34 was in Haren met 0-2 te sterk. De Leeuwarders kwamen al vroeg in de wedstrijd door een treffer van Ennio van Asselt op 0-1. Kort voor tijd viel de beslissing toen Arjen Boonstra er 0-2 van maakte. Volgend weekend komen Oranje Nassau (uit bij competitiegenoot DZOH) en PKC’83 (uit tegen zondag tweede klasser Germanicus) nog in actie in de achtste finale.

In de tweede klasse J ging VV Groningen dinsdag al met 5-1 onderuit bij VEV’67. VVG staat voorlaatst. FC Lewenborg staat één plek hoger en ging vanmiddag op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Drenthina. Die stand was al bij rust bereikt. Brian de Witt zette Lewenborg op 1-1 maar in de slotfase van de eerste helft liep Drenthina uit naar 1-3.

In de derde klasse C verloor koploper Loppersum van Veendam 1894. Daar konden Groen Geel en Helpman van profiteren en dat lukte. Groen Geel is na een 0-3 zege bij Mamio koploper. Stan Ypenburg zette Groen Geel voor rust op 0-1, na rust scoorde Menno Pot twee keer en bezorgde Groen Geel zo de 0-3 zege en de koppositie.

Helpman staat met één punt minder tweede dankzij een 3-0 thuiszege op WVV.

Helpman scoorde halverwege de eerste helft twee keer vlot achter elkaar, Tim van Dorp en Camiel Buursma zetten hun club op een 2-0 voorsprong. Na rust maakte van Dorp er 3-0 van.

The Knickerbockers zakte op de ranglijst door thuis met 0-1 van Be Quick 1887 te verliezen. Axel Blaauw scoorde voor rust de enige treffer. Be Quick 1887 staat op plek 11 op 1 punt van TKB wat negende staat.

Lycurgus won met 3-1 van HFC’15 en staat vijfde op vier punten van koploper Groen Geel.

HFC’15 staat 3 punten en één plek onder Be Quick 1887. Mamio blijft door de nederlaag tegen Groen Geel hekkensluiter in 3C.