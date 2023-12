“Geruchten over sluiting kartonfabriek Hoogkerk gingen al langer, maar dit is nooit leuk”

Foto: Joris van Tweel

Een aderlating wil men het niet noemen, maar de dorpsvereniging noemt het erg jammer dat Solidus van plan is om de kartonfabriek in Hoogkerk komend voorjaar te sluiten. “Een sluiting is nooit leuk.”

De strokartonfabriek in Hoogkerk begon in 1914 met de productie. “Wie Hoogkerk zegt, zegt de suikerfabriek, maar zegt ook de strokartonfabriek”, vertelt voorzitter Marian Hegeman van de dorpsvereniging. “Het hoort bij het dorp. De geruchten over een eventuele sluiting gaan echter al een aantal jaren de ronde. Afgelopen maandag is het personeel geïnformeerd, dinsdag zijn wij als dorpsraad geïnformeerd.”

“We verliezen een grote werkgever”

Hoe groot het verlies is, dat is onduidelijk. “Laat ik voorop stellen dat een sluiting nooit leuk is. In de fabriek werken ongeveer tachtig mensen. Voor deze mensen is het een onzekere periode. Kunnen zij aan het werk op een andere locatie, of moeten ze gaan zoeken naar nieuw werk? Dat zijn situaties die wij niemand toewensen. Als je puur naar het gebouw kijkt: ja, we verliezen een grote werkgever in het dorp. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat het kansen biedt.”

“Het biedt ook weer kansen”

Hegeman legt uit: “Op het terrein staat De Halm, een gebouw met historische waarde. Solidus wil dat gebouw eigenlijk slopen, en doet nu in ieder geval niks aan het onderhoud. Als het terrein in andere handen komt, biedt dat wellicht opties om dit erfgoed beter te kunnen consolideren. Dus dat maakt dit nieuws wel tweezijdig. Dus dat dit gaat gebeuren is geen verrassing, wij vinden het jammer, maar het biedt ook weer kansen.”

Kartonfabriek Solidus

Kartonfabriek Solidus wil de fabriek in Hoogkerk sluiten vanwege de stijgende energiekosten en de dalende omzet. In de fabriek wordt karton verwerkt tot kantoorartikelen en bordspelletjes. De vraag naar deze artikelen neemt af. Solidus denkt door de productie te centraliseren, dat het bedrijf toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De wens van het bedrijf is om zoveel mogelijk personeelsleden mee te nemen naar de locaties in Coevorden, Oude Pekela en Bad Nieuweschans.

Albert Kuiper (FNV): “Sluiting ligt voor de hand, maar is nog niet definitief”

Vakbond FNV meldt dat de sluiting nog niet definitief is. Vakbondsman Albert Kuiper: “Het is een voorgenomen besluit. Het is nog niet beklonken, maar sluiting ligt wel voor de hand. Wel willen wij namens de tachtig medewerkers het gesprek aangaan met de directie van de fabriek. We hebben het niet over een bedrijf dat vijf jaar bestaat. Men zit sinds 1914 in Hoogkerk. Je hebt het over een hele rijke historie, waarbij je dit niet met één pennenstreek kunt bekrachtigen.”

“Zijn alle opties bekeken? Kan Hoogkerk misschien toch behouden blijven?”

Kuiper legt uit: “We willen gaan kijken of er ook andere manieren zijn waarbij we de fabriek wel kunnen behouden. Zijn alle mogelijke opties bekeken? Kunnen we nog iets bedenken om Hoogkerk toch in stand te houden? En als sluiting onvermijdelijk is, dan zul je het moeten hebben over een sociaal plan. Wat gebeurt er met de werknemers? Kunnen zij allemaal naar andere locaties? Hoe is dat geregeld? Deze gesprekken beginnen vanaf morgen.”

“Volumes zijn met 40 procent afgenomen”

Bij vakbond FNV is men niet helemaal verrast door het nieuws: “Er is in het verleden vaker gesproken over sluiting van deze fabriek. Dat is in 2006 geweest. Wat je ziet is dat er een probleem is. Het volume neemt af, en het overhevelen van de productie naar andere fabrieken wordt als de oplossing gezien. En dan heb je het niet over de afname van een aantal procenten, maar volumes boven de 40 procent. Dat is heel fors. Dus die opdracht hebben we: het gesprek aan gaan, kijken naar mogelijkheden, naar duidelijkheid. En geen valse hoop bieden.”

Etkin Armut (CDA): “Het vertrek van Solidus aangrijpen om Hoogkerk te versterken”

De fractie van het CDA in Groningen heeft woensdagmiddag laten weten dat bij een vertrek van Solidus dat de grond een hoogwaardige maatschappelijke bestemming gaat krijgen. Raadslid Etkin Armut: ““Aan de randen van Hoogkerk staan de komende jaren grote grondprojecten in de planning. De industrie rukt op vanuit Westpoort en de stad dijt uit op de Suikerzijde. Met de impact die de Lelylijn dwars door het dorp gaat krijgen moeten we een onverhoopt vertrek van Solidus aangrijpen om Hoogkerk te versterken. Het gebied heeft de potentie om een levendige long voor Hoogkerk te worden. Hoewel wij het aangekondigde vertrek van Solidus betreuren moeten we als gemeente zorgen dat dit gebied van meerwaarde wordt voor de inwoners in het dorp.”