Donar na stroeve start ruim langs Yoast United

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis ruim gewonnen van Yoast United uit Bemmel. Het werd 82-54.

Het begin was overduidelijk voor de gasten. Donar wist zich nauwelijks raad met de zoneverdediging en Yoast speelde met een hoge intensiteit. Met nog 4 minuten op de klok was het zelfs 6-15. Daarna lukte het Donar toch net voor het eind van het eerste kwart op voorsprong te komen: 20-19. In het tweede kwart namen de Groningers meer afstand. In de laatste paar minuten voor rust schoot Donar vier driepunters raak, mede waardoor er bij rust al een aardig verschil op het scorebord stond: 49-36.

In het derde kwart speelde Yoast, dat maar een smalle rotatie heeft, nauwelijks meer iets klaar. De ploeg kwam tot slechts 4 punten, terwijl Donar door bleef scoren. Aan het eind van het derde kwart was het 67-40. Vervolgens speelde Donar een uitermate zwak vierde kwart, waarbij coach Andrej Stimac, bij de stand 73-51, maar eens een time-out nam. De ploeg won uiteindelijk ook het laatste kwart, met 15-14.

Topscorer bij Donar was John Meeks met 18 punten. Dakota Quinn en David Gabrovsek hadden beiden een ‘double-double’ met respectievelijk 14 punten en 10 rebounds en 13 punten en 10 rebounds. Bij Yoast United was Ike Nweke topscorer met 18 punten.