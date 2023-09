‘Supermama die altijd voor anderen klaar staat’ uit Hoogkerk is Gouden Buur van Groningen

Foto via Nextdoor

“Een supermama voor haar dochtertje die altijd voor anderen klaar staat.” Dat vertelt Aurelia, die haar buurvrouw Nicole nomineerde voor de Gouden Buur Award.

Samen met buren uit de portiek overhandigde Aurelia zaterdagmiddag de Gouden Buur Award aan Nicole, onder het genot van een hapje en een drankje. Voor alle twaalf provincies werd een winnaar bekend gemaakt. Er deden buren uit maar liefst 1059 buurten mee. Door middel van een vragenlijst kon iedereen zijn of haar favoriete buur nomineren, waarna initiatiefnemer Nextdoor een selectie maakte op basis van de impact die de mensen maken op de buurt.

“Nicole is echt dé Gouden buur! Zij is een supermama voor haar dochtertje en staat altijd voor anderen klaar”, vertelt Aurelia over haar buurvrouw. “Ze heeft mij met verschillende dingen geholpen en ik hoop dit ooit in tienvoud terug te kunnen doen. De laatste tijd is Nicole goed bezig met haar nieuwe bedrijfje dat zich richt op vrouwen met PCOS (Polycysteus-ovarium-syndroom), terwijl ze nog naar school gaat, parttime werkt, én haar dochtertje geweldig opvoedt. Ik ben supertrots op haar en hoop dat zij dat zelf ook is en blijft want ze verdient dit!”