Rutte praat met kinderen op basisschool in Woltersum

Foto via Twitter Mark Rutte

Mark Rutte was vrijdag op bezoek in Groningen voor een werkbezoek. De demissionair minister-president bracht onder meer een bezoek aan twee basisscholen, waaronder OBS De Huifkar in Woltersum. Daar sprak hij met kinderen over de impact van de aardbevingen.

De kinderen lieten de vertrekkend premier onder meer de scheuren in hun eigen school zien. Binnen ging het gesprek verder over de ideeën van de kinderen voor de toekomst: van hun school, hun dorp, van Groningen en over hun eigen toekomst.

“We kunnen het leed uit het verleden niet wegnemen”, liet Rutte na afloop van zijn bezoek weten. “We kunnen niet terugdraaien wat sinds het begin van de aardgaswinning mis is gegaan. Maar we zijn als kabinet wel vastbesloten het anders te doen, samen met de mensen in Groningen. En dat betekent een betrokkenheid van jaren, een aanpak voor een hele generatie. Zodat ook de kinderen die ik vandaag gesproken heb een mooie toekomst tegemoet gaan.”