Natuurbad Engelbert kijkt terug op goed seizoen: “Dat je niet meer open kunt is een discussie die je moet voeren”

Het is zomer in Groningen. Toch is het natuurbad in Engelbert niet meer geopend. Maar of dat heel jammer is? “Volgens mij is het belangrijk om er een positieve draai aan te geven.”

“Vorig weekend was het natuurbad voor het laatst dit seizoen geopend”, vertelt Tanja. Samen met haar man Patrick runnen zij de camping en het natuurbad. “We kijken terug op een goed seizoen. In juni hadden we prachtig weer en was er veel belangstelling. Juli en augustus zat het qua weer wat tegen, maar waren er toch genoeg mensen die kwamen zwemmen. Ik kan rustig zeggen dat we deze zomer heel veel mensen blij hebben gemaakt. En nu is het september, en zijn we dicht, terwijl het prachtig mooi weer is. Wie had gedacht dat het in september zulk mooi weer zou zijn? Het is niet anders. We werken met toezichthouders, en die zijn op andere plekken nodig. In de binnenzwembaden worden weer zwemlessen aangeboden, en het is heel belangrijk dat die ook weer gegeven kunnen worden.”

Toezichthouders

Op de vraag of het niet jammer is dat de deuren gesloten zijn: “Wat we zien is dat september steeds vaker mooier weer brengt. Het weer verandert. En het lijkt me ook heel goed om te kijken naar de toekomst: wat willen we hier mee? Maar wil je in september open, dan zal je moeten investeren in toezichthouders. Deze mensen zijn voor ons ook heel belangrijk. Je hebt goed opgeleide mensen nodig. Een natuurbad is heel wat anders dan een zwembad. Het is dieper, je ziet de bodem niet, en bij wind heb je golfslag. Om maar wat voorbeelden te noemen.”

“Wij staan open voor een discussie”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport liet afgelopen week weten dat door een gebrek aan toezichthouders openluchtbaden niet langer open kunnen. Tegelijkertijd vroeg de wethouder zich ook af wat het oplevert als buitenbaden langer open zijn. Eerdere proeven hiermee lieten niet veel meer bezoekers zien. Tanja gaat daar deels in mee: “Het is september. Doordeweeks zijn kinderen naar school, en ouders zijn weer naar het werk. Als je wilt zwemmen kun je ook even snel naar een meer of een plas bij je in de buurt gaan. Maar nogmaals: zo’n discussie, over open zijn in september, die kunnen we prima voeren.”

“Mensen kunnen hier een drankje drinken”

Ondanks dat het natuurbad dicht is, is het niet rustig bij Patrick en Tanja. “We hebben hier een paviljoen en elke dag zijn we geopend. Ook op de camping is het erg druk. Alle plekken zijn bezet. En omdat het mooi weer is, wordt er gefietst. Mensen kunnen hier langs komen voor wat drinken en een hapje. Niet iedereen weet dat, maar dat is allemaal mogelijk. Op dit moment is het ook gezellig druk bij ons.” De eigenaren proberen elke dag tot 1 oktober open te blijven. “Daarna loopt het seizoen langzaam ten einde, en dat betekent dat wij bezig kunnen met werkzaamheden voor het nieuwe seizoen.”

Ook zondag is het paviljoen vanaf 15.00 uur geopend. Natuurbad Engelbert is te vinden aan de Engelberterweg 54 in Engelbert.