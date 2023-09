Hoogkerkers kunnen twee weken lang stemmen op beste ideeën voor hun omgeving

Foto via Sterk Hoogkerk

Inwoners van Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk kunnen vanaf vandaag (maandag) twee weken lang stemmen op de ideeën die zijn ingezonden voor de burgerbegroting Sterk Hoogkerk.

De gemeente heeft voor dit jaar drie ton beschikbaar gesteld voor de eerste burgerbegroting van Groningen in Hoogkerk. De verdeling per thema is inmiddels bekend:

Kinderen en jongeren (57.363 euro)

Verkeer (54.396 euro)

Veilig Hoogkerk (49.780 euro)

Groen Hoogkerk (43.846 euro)

Daarnaast is er nog vijfduizend euro beschikbaar als ‘joker’. Volgens Sterk Hoogkerk zijn er inmiddels 41 uitvoerbare ideeën binnengekomen. Daar kan tot 2 oktober op gestemd worden. Hoogkerkers kiezen de komende weken per thema de drie beste ideeën.

Op 10 oktober vindt in het dorpshuis in Hoogkerk nog het stemfestival plaats, waar Hoogkerkers fysiek hun stem kunnen laten tellen. Hier gaan deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek over de ideeën en de bijbehorende kosten, en maken zo in overleg hun afweging. Deze stemmen tellen zwaarder dan de online stemmen.

De uitvoering van de ingebrachte ideeën vindt plaats in 2024, waar nodig samen met de gemeente.