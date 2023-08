Zomeractiviteiten voor hond en baasje in Hoogkerk: ‘Dit is hartstikke leuk om samen te doen’

Zomeractiviteiten voor hond en baasje, dit organiseert de dagopvang voor honden in Hoogkerk, Active Dog Care, elke zomer. Baasjes kunnen samen het hun trouwe viervoeters spelletjes doen zoals behendigheidstraining, geuren herkennen en samen suppen in het water.

‘Het is niet alleen wandelen in het bos of naar het strand gaan, maar er zijn heel veel leuke activiteiten om met je hond te doen zodat de hond zich niet verveeld en het is ook heel leuk om iets samen te ondernemen’, vertelt José Stienstra van Active Dog Care. ‘Een hond wil met je werken.’ De activiteiten vinden op woensdagavond plaats.

‘Dit is hartstikke leuk om samen te doen’

‘Hij doet het echt heel goed, het is nog wel een beetje spannend want het zijn allemaal nieuwe opdrachten. Maar het is heel erg leuk’, vertelt een vrouw terwijl haar hond Ace door een agility hondentunnel draaft. Een aantal meter verder is pup Billy druk bezig met het speuren naar hondenkoekjes. ‘Voor de eerste keer deed hij het heel goed’, zegt zijn baasje lachend terwijl Billy zijn enthousiasme niet kan bedwingen. ‘Dit is hartstikke leuk om samen te doen’.

Suppen

Voor de echte zeehonden zijn er ook nog wateractiviteiten georganiseerd. Zo kunnen honden zwemmen, maar is er ook een gelegenheid om met het baasje te suppen. ‘Ik vond het fantastisch. We hebben dit nog nooit gedaan. Hij deed het heel goed, met enthousiasme en met volle overgave’, zegt een hondeneigenaar.

Volgende week woensdag worden er nog één keer zomeractiviteiten voor hond en baasje georganiseerd.