‘Woltersum komt op gang’ geldt toch niet voor iedereen: versterking meerdere woningen vertraagd

Foto via NCG

Sinds vorige week woensdag weet een aantal inwoners van Woltersum dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dit jaar niet gaat beginnen met de versterking van hun huizen. De vertraging is volgens de raadsfracties van GroenLinks en ChristenUnie ‘pijnlijk’ voor de bewoners, zeker nadat de NCG twee maand geleden liet weten dat de versterking in Woltersum ‘goed op gang komt’.

De NCG gaf eerder deze maand aan dat vanwege vertraging er een nieuwe planning moet worden gemaakt in overleg met de gemeente. Volgens wethouder Inge Jongman zorgt deze nieuwe planning voor ruimte om te versnellen in de versterking op sommige plekken, maar maakt de planning ook dat het in sommige dorpen en wijken langer duurt om tot uitvoering te komen. Dat laatste geldt dus ook voor een aantal inwoners van Woltersum, die vorige week te horen kregen dat de planvorming voor hun woning niet dit jaar van start gaat.

En dat is pijnlijk, aldus de raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie. “In mei, nog geen twee maanden geleden, heeft de Nationaal Coördinator nog in de media gezegd dat de versterking in Woltersum ‘goed op gang begint te komen”, aldus GroenLinks-raadslid Justine Jones. De twee partijen willen van het college weten wat de vertraging precies gaat betekenen voor de bewoners en wat de gemeente en de NCG doen om hulp te bieden aan de getroffen inwoners.