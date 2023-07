Probleem met Blauwbrugje blijkt groter dan gedacht, brug blijft langer open staan

Blauwbrugje, foto Jan K Berends.

Het Blauwbrugje, de fietsbrug over het Reitdiep tussen de gelijknamige wijk en de Zernike Campus bij de noordelijke ringweg, gaat voorlopig niet meer dicht.

Dat laat Groningen Bereikbaar dinsdagochtend weten.

De mobiliteitsorganisatie meldde vrijdag dat er een storing was ontstaan in de fietsbrug naast de Plataanbrug. Daarop werd al besloten om het bruggetje afgelopen weekend niet meer dicht te doen.

Het Blauwbrugje zou maandag weer open gaan na reparatie. Maar dinsdagochtend staat de brug nog steeds open. Groningen Bereikbaar laat weten dat het euvel in de brug erger is dan gedacht. Een defect in de motor is de oorzaak van de problemen.

Daardoor blijft de fietsbrug langer open staan. Hoe lang is niet bekend gemaakt.