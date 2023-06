Twee arrestaties na schietpartij Hoogkerk: “Verdacht van poging tot doodslag/moord”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee tieners van 17 jaar zijn vorige week door de politie aangehouden in verband met de schietpartij in de Arteveldestraat in Hoogkerk. Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekendgemaakt dat het voorarrest van de twee met veertien dagen wordt verlengd.

De schietpartij vond op dinsdag 20 juni plaats. Er werd meerdere keren geschoten, en ondanks dat er veel mensen op straat waren, raakte er wonder boven wonder niemand gewond. Na de schietpartij reden er drie personen weg op een scooter en een fiets. De twee tieners konden donderdag aangehouden worden. De verdachten komen uit Hoogkerk en Groningen. “Wij verdenken hen van poging tot doodslag/moord”, laat het Openbaar Ministerie weten.

Het onderzoek in de zaak gaat ondertussen verder. Het OM laat weten meer aanhouding niet uit te sluiten.