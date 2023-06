Nacompetities voor promotie en degradatie amateurvoetbal, Be Quick start vanavond al

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 na winnen derde periode.

De nacompetities in het amateurvoetbal voor promotie of degradatie gaan de komende dagen van start. Be Quick 1887 moet vanavond (donderdag) al aan de bak voor een plek in de derde divisie.

Be Quick won zondag de derde periode in de vierde divisie A zondag. Be Quick speelt om 20.00 uur tegen Kampong, de nummer twee van de vierde divisie B. Zondag is de return in Utrecht. De winnaar speelt de finale tegen de winnaar van HBS – JOS Watergraafsmeer.

Zaterdag

Zaterdag moet Gorecht aan de bak om degradatie uit de eerste klasse te voorkomen. In Haren is Leovardia de tegenstander. Deze en de overige ontmoetingen gaan over één wedstrijd. Mocht Gorecht het halen is de winnaar van VEV’76 – Stiens de volgende tegenstander. Daarna volgt de finale.

Groen Geel en Helpman (zaterdag) spelen zaterdag nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Groen Geel speelt in de eerste ronde thuis tegen Vitesse ’63 uit Koekange. Helpman speelt uit tegen Zuidhorn. De winnaars van deze wedstrijden treffen elkaar volgende week zaterdag. De week daarna volgen de finales.

Omlandia speelt nacompetitie tegen degradatie naar de vierde klasse en doet dat volgende week pas uit tegen Borger.

VVK speelt voor promotie naar de derde klasse en speelt zaterdag in de eerste ronde thuis tegen Haulerwijk.

Amicitia VMC speelt tegen degradatie uit de vierde klasse en doet dat in de eerste ronde thuis tegen buurman Blauw Geel’15, dat juist hoopt te promoveren. De winnaar speelt de week er op de finale tegen Glimmen. Haren hoopt te promoveren naar de vierde klasse en speelt thuis tegen Ezinge.

Zondag

GVAV Rapiditas speelt nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. Zondag is in het Limburgse Echt EVV de eerste tegenstander. De winnaar speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van TAC’90 – Kolping Boys. Daarna volgt de finale.

Voor promotie naar, of handhaving in de eerste klasse doen in totaal 43 clubs mee. Helpman (zondag) is daar één van. Helpman speelt in de eerste ronde uit tegen Rolder Boys.

Tot slot speelt Groen Geel (zondag) in de eerste ronde voor promotie naar de vierde klasse uit tegen DSC’65. De week er op is er bij winst de finale tegen de winnaar van Bellingwolde – Langezwaag.